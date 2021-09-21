Скрытая опасность растительного масла: какой вид выбрать, чтобы не навредить здоровью

Разнообразие различных видов растительного масла на прилавке сбивает с толку. Выбрать "правильную" заправку для салатов – дело не из простых. Что нужно знать о масле и как правильно ее употреблять – далее.

В натуральном масле содержится много полезных питательных веществ, которые необходимы человеческому организму. Все из них имеют свои особенности. С чего следует исходить при выборе масла и как его употреблять, чтобы не нанести вреду организму.

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Кукурузное масло

Кукурузное масло получают из зародышей кукурузы. Она богата витаминами, минералами и ненасыщенными жирными кислотами. Кроме того, кукурузное масло содержит ситостерол и фосфолипиды, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови. Эти вещества эффективны при профилактике гипертонии, гиперлипидемии и гипергликемии. Также здесь высокий уровень витамина Е и антиоксидантов, которые обеспечивают молодость кожи.

Кукурузное масло неустойчиво к высоким температурам, поэтому применяется только для заправки.

Рапсовое масло

Рапсовое масло тоже богато витамином Е, каротином, различными жирными кислотами и фосфолипидами. Усвояемость этого масла может достигать более 90%. Также продукт повышает эластичность кровеносных сосудов, замедляет старение и снижает уровень холестерина в крови.

Подсолнечное масло

Подсолнечное масло известно высоким содержанием линолевой кислоты. В нем содержится большое количество ненасыщенных жирных кислот, которые способствуют регенерации и развитию клеток, сохранению здоровья кожи, а также снижению уровня холестерина в крови, триглицеридов и кровяного давления.

Подсолнечное масло также отличается высоким содержанием витамина Е, а содержание линолевой кислоты может достигать около 70%.

Оливковое масло

Оливковое масло / Фото 123rf

Многие диетологи считают это масло главным фаворитом рынка. Оно богато мононенасыщенными жирами, а технология его производства помогает сохранить все питательные вещества.

Оливковое масло отличается высокой термостойкостью и может использоваться для тушения и запекания различных видов мяса и овощей. Блюда, приправленные оливковым маслом, отличаются превосходным вкусом и неповторимым ароматом.

Кунжутное масло

Эта растительное масло с высокой пищевой ценностью, богато ненасыщенными жирными кислотами, витамином Е и линолевой кислотой.

Это масло больше подходит для холодных блюд. Здесь содержатся фенольные соединения и сезамин, которые обладают антиоксидантными свойствами.

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Как употреблять масло без вреда для здоровья

1. Не превышайте ежедневную норму

Согласно рекомендациям, средняя норма масла – 25 – 35 граммов в день. Это ориентировочно 2 с половиной столовые ложки продукта.

2. Не ограничивайте себя одним видом растительного масла

Не существует идеального масла. Все они отличаются по составу, жирностью и пищевой ценностью. Поэтому диетологи рекомендуют чередовать разные виды масел.

3. Используйте различные виды масел для различной еды

Используйте различные виды масел для различной пищи / Фото 123rf

Льняное и оливковое масло больше подходят для салатов, а соевое, рапсовое и арахисовое лучшие для приготовления пищи в духовке. Для жарки при высоких температурах подойдет кокосовое масло.

4. Контролируйте температуру нагрева

Жарка на сильном огне приводит к потере полезных веществ, содержащихся в продуктах. Поэтому во время жарки на масле обязательно контролируйте температуру, уменьшайте время приготовления пищи и не забывайте включать вытяжку.

5. Не ешьте масло, которое горчит

Масло с резким специфическим запахом, даже если его срок годности до сих пор не вышел, не рекомендуется к употреблению. Горечь и изменение запаха указывает на сильное окисление масла. Этот процесс разрушает ненасыщенные жирные кислоты и витамины, содержащиеся в масле, что и приводит к образованию вредных для человеческого организма веществ.