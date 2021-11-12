Приготуй сам: домашні тарталетки з сиром та журавлиною

12 листопада 2021 , 17:14
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Джерело:

24 канал

Для приготування легкої закуски вам знадобиться кілька інгредієнтів. Всередину пропонуємо додати м'який сир брі з пікантним смаком та журавлиновий соус.

Здивуйте друзів та рідних незвичним поєднанням смаків. Ділимось рецептом у нашому матеріалі.

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Рецепт тарталеток з журавлиною та сиром

Для приготування тарталеток знадобиться:

  • 100 грамів вершкового масла;
  • 2 склянки борошна;
  • 60 грамів сметани;
  • щіпка солі.

Спосіб приготування


Приготуйте смачні тарталетки / Скриншот з відео

Крок 1. Просійте борошно через сито. Висипте у місткість 1 склянку, додайте солі та натріть холодне масло на терці. Чистими руками перетріть борошно і масло, щоб утворилась крихта.

Крок 2. До вершкової суміші додайте сметану, решту муки та замісіть тісто. Помістіть його на 30 хвилин у холодильник.

Крок 3. Розділіть тісто на невеликі кульки та помістіть у форми для кексів (їх нічим натирати непотрібно). Розподіліть тісто по краях, що вийшли тарталетки. Дно проколіть виделкою. Готуйте тарталетки протягом 15 – 20 хвилин, при температурі 200 градусів, а тоді витягніть з духовки та начиніть.


Розподіліть тісто та проколіть виделкою / Скриншот з відео

Інгредієнти для приготування начинки:

  • пів склянки журавлинного соусу або варення;
  • 100 грамів сиру брі;
  • 1 столова ложка нарізаної свіжої цибулі.

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Спосіб приготування


Начиніть тарталетки / Скриншот з відео

Крок 1. У кожну тарталетку додайте 1 чайну ложку журавлинного соусу. Сир брі наріжте невеликими пластинками і також розкладіть зверху. Помістіть закуску у духовку ще на 5 – 10 хвилин.

Після приготування дайте тарталеткам охолонути протягом 10 хвилин, посипте цибулею і подавайте теплими.

Автор: Ірина Бенцак