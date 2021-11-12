Приготовь сам: домашние тарталетки с сыром и клюквой
Источник:24 канал
Для приготовления лёгкой закуски вам понадобится несколько ингредиентов. Внутрь предлагаем добавить мягкий творог бри с пикантным вкусом и клюквенный соус.
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Рецепт тарталеток с клюквой и сыром
Для приготовления тарталеток понадобится:
- 100 граммов сливочного масла;
- 2 стакана муки;
- 60 граммов сметаны;
- щепотка соли.
Способ приготовления
Приготовьте вкусные тарталетки / Скриншот с видео
Шаг 1. Просейте муку через сито. Высыпьте в емкость 1 стакан, добавьте соли и натрите холодное масло на терке. Чистыми руками перетрите муку и масло, чтобы образовалась крошка.
Шаг 2. К сливочной смеси добавьте сметану, оставшуюся муку и замесите тесто. Поместите его в холодильник на 30 минут.
Шаг 3. Разделите тесто на маленькие шарики и поместите в формы для кексов (их нечем натирать не нужно). Распределите тесто по краям, чтобы получились тарталетки. Дно проколите вилкой. Готовьте тарталетки в течение 15 – 20 минут, при температуре 200 градусов, затем выньте из духовки и начините.
Распределите тесто и проколите вилкой / Скриншот с видео
Ингредиенты для приготовления начинки:
- пол стакана клюквенного соуса или варенья;
- 100 граммов сыра бри;
- 1 столовая ложка нарезанного свежего лука.
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Способ приготовления
Начините тарталетки / Скриншот с видео
Шаг 1. В каждую тарталетку добавьте 1 чайную ложку клюквенного соуса. Сыр бри нарежьте небольшими пластинками и также разложите сверху. Поместите закуску в духовку еще на 5 – 10 минут.
После приготовления дайте тарталеткам остыть в течение 10 минут, посыпьте луком и подавайте теплыми.