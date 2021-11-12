Приготовь сам: домашние тарталетки с сыром и клюквой

Для приготовления лёгкой закуски вам понадобится несколько ингредиентов. Внутрь предлагаем добавить мягкий творог бри с пикантным вкусом и клюквенный соус.

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Рецепт тарталеток с клюквой и сыром

Для приготовления тарталеток понадобится:

100 граммов сливочного масла;

2 стакана муки;

60 граммов сметаны;

щепотка соли.

Способ приготовления



Приготовьте вкусные тарталетки / Скриншот с видео

Шаг 1. Просейте муку через сито. Высыпьте в емкость 1 стакан, добавьте соли и натрите холодное масло на терке. Чистыми руками перетрите муку и масло, чтобы образовалась крошка.

Шаг 2. К сливочной смеси добавьте сметану, оставшуюся муку и замесите тесто. Поместите его в холодильник на 30 минут.

Шаг 3. Разделите тесто на маленькие шарики и поместите в формы для кексов (их нечем натирать не нужно). Распределите тесто по краям, чтобы получились тарталетки. Дно проколите вилкой. Готовьте тарталетки в течение 15 – 20 минут, при температуре 200 градусов, затем выньте из духовки и начините.



Распределите тесто и проколите вилкой / Скриншот с видео

Ингредиенты для приготовления начинки:

пол стакана клюквенного соуса или варенья;

100 граммов сыра бри;

1 столовая ложка нарезанного свежего лука.

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Способ приготовления



Начините тарталетки / Скриншот с видео

Шаг 1. В каждую тарталетку добавьте 1 чайную ложку клюквенного соуса. Сыр бри нарежьте небольшими пластинками и также разложите сверху. Поместите закуску в духовку еще на 5 – 10 минут.

После приготовления дайте тарталеткам остыть в течение 10 минут, посыпьте луком и подавайте теплыми.