Приготовь сам: домашние тарталетки с сыром и клюквой

12 ноября 2021 , 17:14
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Источник:

24 канал

Для приготовления лёгкой закуски вам понадобится несколько ингредиентов. Внутрь предлагаем добавить мягкий творог бри с пикантным вкусом и клюквенный соус.

Удивите друзей и родных необычным сочетанием вкусов. Делимся рецептом в нашем материале.

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Рецепт тарталеток с клюквой и сыром

Для приготовления тарталеток понадобится:

  • 100 граммов сливочного масла;
  • 2 стакана муки;
  • 60 граммов сметаны;
  • щепотка соли.

Способ приготовления


Приготовьте вкусные тарталетки / Скриншот с видео

Шаг 1. Просейте муку через сито. Высыпьте в емкость 1 стакан, добавьте соли и натрите холодное масло на терке. Чистыми руками перетрите муку и масло, чтобы образовалась крошка.

Шаг 2. К сливочной смеси добавьте сметану, оставшуюся муку и замесите тесто. Поместите его в холодильник на 30 минут.

Шаг 3. Разделите тесто на маленькие шарики и поместите в формы для кексов (их нечем натирать не нужно). Распределите тесто по краям, чтобы получились тарталетки. Дно проколите вилкой. Готовьте тарталетки в течение 15 – 20 минут, при температуре 200 градусов, затем выньте из духовки и начините.


Распределите тесто и проколите вилкой / Скриншот с видео

Ингредиенты для приготовления начинки:

  • пол стакана клюквенного соуса или варенья;
  • 100 граммов сыра бри;
  • 1 столовая ложка нарезанного свежего лука.

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Способ приготовления


Начините тарталетки / Скриншот с видео

Шаг 1. В каждую тарталетку добавьте 1 чайную ложку клюквенного соуса. Сыр бри нарежьте небольшими пластинками и также разложите сверху. Поместите закуску в духовку еще на 5 – 10 минут.

После приготовления дайте тарталеткам остыть в течение 10 минут, посыпьте луком и подавайте теплыми.

Автор: Ірина Бенцак