Поєднайте два улюблені смаки: дієтичний яблучно-горіховий торт

Час дивувати своїх рідних та друзів цікавим десертом. Поєднайте два унікальні смаки у корисний тандем та приготуйте смачний десерт.

Терпкий смак яблук стане родзинкою святкового торта. А хрустка начинка з вівсянки та пекану додадуть оригінальності десерту.

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Рецепт яблучно-горіхового торта

Інгредієнти

1 склянка коричневого цукру;

¾ склянки вершкового масла кімнатної температури;

¼ склянки білого цукру;

3 яйця;

3 чайні ложки ванільного екстракту;

2 склянки борошна;

3 чайні ложки меленої кориці;

1 чайна ложка харчової соди;

1 чайна ложка розпушувача;

пів чайної ложки солі;

1 склянка грецького йогурту;

2 середніх яблука;

пів склянки вівсяних пластівців;

¼ склянки нарізаних горіхів пекан;

пів склянки цукрової пудри;

1 столова ложка молока.

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Спосіб приготування тіста



Приготуйте тісто / Фото Unsplash

Крок 1. У посудину помістіть 3/4 склянки коричневого цукру, білий цукор і пів склянки вершкового масла. Збивайте інгредієнти міксером на середній швидкості приблизно 3 хвилини. Після цього додавайте у суміш ванілін, збийте по 1 яйцю та продовжуйте перемішувати на низькій швидкості.

Крок 2. У окремій посудині змішайте сухі інгредієнти: 1,5 склянки борошна (необхідно трохи залишити для хрусткої начинки), 2 чайні ложки кориці, соду, розпушувач та сіль. У суміш з яйцями додавайте сухі інгредієнти, чергуючи з йогуртом. Продовжуйте збивати все на низькій швидкості

Крок 3. Помийте, очистьте та наріже яблука кубиками. Додайте подрібнені фрукти у тісто і відкладіть його.



Додайте яблука у тісто / Фото Unsplash

Спосіб приготування хрусткої начинки

Крок 4. Перейдемо до приготування хрусткої начинки. Змішайте вівсяні пластівці, подрібнений горіх пекан і пів склянки борошна, пів склянки коричневого цукру та 1 чайну ложку кориці в середній місткості. Тоді у суміш додайте 1/4 склянки вершкового масла і розминайте руками, поки вона не отримає розсипчасту консистенцію.

Крок 5. Форму для випікання застеліть пергаментом папером та викладіть половину тіста рівним шаром. Тоді висипте половину хрусткої вівсяної суміші та накрийте тістом, яке залишилось. Зверху знову викладіть рівний шар горіхової суміші.

Крок 6. Розігрійте духовку до 170 градусів. Випікайте торт 45 – 55 хвилин, перевіряючи готовність зубочисткою. При необхідності можете через 30 хвилин нещільно накрити десерт фольгою, щоб він не був дуже темним.

Крок 7. Змішайте у посудині цукрову пудру, молоко та 1 чайну ложку ваніліну. Полийте солодким сиропом теплий пиріг. Дайте охолонути, розріжте та смакуйте оригінальний десерт.