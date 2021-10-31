Сочетайте два любимых вкуса: диетический яблочно-ореховый торт

Пора удивлять своих родных и друзей интересным десертом. Сочетайте два уникальных вкуса в полезный тандем и приготовьте вкусный десерт.

Терпкий вкус яблок станет изюминкой праздничного торта. А хрустящая начинка из овсянки и пекана придадут оригинальности десерту.

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Рецепт яблочно-орехового торта

Ингредиенты

1 стакан коричневого сахара;

¾ стакана сливочного масла комнатной температуры;

¼ стакана белого сахара;

3 яйца;

3 чайные ложки ванильного экстракта;

2 стакана муки;

3 чайные ложки молотой корицы;

1 чайная ложка пищевой соды;

1 чайная ложка разрыхлителя;

полчайной ложки соли;

1 стакан греческого йогурта;

2 средних яблока;

пол стакана овсяных хлопьев;

¼ стакана нарезанных орехов пекан;

пол стакана сахарной пудры;

1 столовая ложка молока.

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Способ приготовления теста



Приготовьте тесто / Фото Unsplash

Шаг 1. В емкость поместите 3/4 стакана коричневого сахара, белый сахар и полстакана сливочного масла. Взбивайте ингредиенты миксером на средней скорости около 3 минут. Затем добавляйте в смесь ванилин, взбейте по 1 яйцу и продолжайте перемешивать на низкой скорости.

Шаг 2. В отдельной емкости смешайте сухие ингредиенты: 1,5 стакана муки (необходимо немного оставить для хрустящей начинки), 2 чайные ложки корицы, соду, разрыхлитель и соль. В смесь с яйцами добавляйте сухие ингредиенты, чередуя с йогуртом. Продолжайте сбивать все на низкой скорости

Шаг 3. Помойте, очистите и нарежьте кубиками яблоки. Добавьте измельченные фрукты в тесто и отложите его.



Добавьте яблоки в тесто / Фото Unsplash

Способ приготовления хрустящей начинки

Шаг 4. Перейдем к приготовлению хрустящей начинки. Смешайте овсяные хлопья, измельченный орех пекан и пол стакана муки, пол стакана коричневого сахара и 1 чайную ложку корицы в средней емкости. Тогда в смесь добавьте 1/4 стакана сливочного масла и разминайте руками, пока она не получит рассыпчатую консистенцию.

Шаг 5. Форму для выпечки застелите пергаментом бумагой и выложите половину теста ровным слоем. Тогда высыпьте половину хрустящей овсяной смеси и накройте оставшимся тестом. Сверху снова выложите ровный слой ореховой смеси.

Шаг 6. Разогрейте духовку до 170 градусов. Выпекайте торт 45 – 55 минут, проверяя готовность зубочисткой. При необходимости можете через 30 минут неплотно накрыть фольгой десерт, чтобы он не был слишком темным.

Шаг 7. Смешайте в сосуде сахарную пудру, молоко и 1 чайную ложку ванилина. Полейте сладким сиропом теплый пирог. Дайте остыть, разрежьте и кушайте оригинальный десерт.