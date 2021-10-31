Сочетайте два любимых вкуса: диетический яблочно-ореховый торт
Источник:Eating Well
Пора удивлять своих родных и друзей интересным десертом. Сочетайте два уникальных вкуса в полезный тандем и приготовьте вкусный десерт.
Терпкий вкус яблок станет изюминкой праздничного торта. А хрустящая начинка из овсянки и пекана придадут оригинальности десерту.
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Рецепт яблочно-орехового торта
Ингредиенты
- 1 стакан коричневого сахара;
- ¾ стакана сливочного масла комнатной температуры;
- ¼ стакана белого сахара;
- 3 яйца;
- 3 чайные ложки ванильного экстракта;
- 2 стакана муки;
- 3 чайные ложки молотой корицы;
- 1 чайная ложка пищевой соды;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- полчайной ложки соли;
- 1 стакан греческого йогурта;
- 2 средних яблока;
- пол стакана овсяных хлопьев;
- ¼ стакана нарезанных орехов пекан;
- пол стакана сахарной пудры;
- 1 столовая ложка молока.
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Способ приготовления теста
Приготовьте тесто / Фото Unsplash
Шаг 1. В емкость поместите 3/4 стакана коричневого сахара, белый сахар и полстакана сливочного масла. Взбивайте ингредиенты миксером на средней скорости около 3 минут. Затем добавляйте в смесь ванилин, взбейте по 1 яйцу и продолжайте перемешивать на низкой скорости.
Шаг 2. В отдельной емкости смешайте сухие ингредиенты: 1,5 стакана муки (необходимо немного оставить для хрустящей начинки), 2 чайные ложки корицы, соду, разрыхлитель и соль. В смесь с яйцами добавляйте сухие ингредиенты, чередуя с йогуртом. Продолжайте сбивать все на низкой скорости
Шаг 3. Помойте, очистите и нарежьте кубиками яблоки. Добавьте измельченные фрукты в тесто и отложите его.
Добавьте яблоки в тесто / Фото Unsplash
Способ приготовления хрустящей начинки
Шаг 4. Перейдем к приготовлению хрустящей начинки. Смешайте овсяные хлопья, измельченный орех пекан и пол стакана муки, пол стакана коричневого сахара и 1 чайную ложку корицы в средней емкости. Тогда в смесь добавьте 1/4 стакана сливочного масла и разминайте руками, пока она не получит рассыпчатую консистенцию.
Шаг 5. Форму для выпечки застелите пергаментом бумагой и выложите половину теста ровным слоем. Тогда высыпьте половину хрустящей овсяной смеси и накройте оставшимся тестом. Сверху снова выложите ровный слой ореховой смеси.
Шаг 6. Разогрейте духовку до 170 градусов. Выпекайте торт 45 – 55 минут, проверяя готовность зубочисткой. При необходимости можете через 30 минут неплотно накрыть фольгой десерт, чтобы он не был слишком темным.
Шаг 7. Смешайте в сосуде сахарную пудру, молоко и 1 чайную ложку ванилина. Полейте сладким сиропом теплый пирог. Дайте остыть, разрежьте и кушайте оригинальный десерт.