Близький родич грейпфрута: що ми знаємо про помело

Апельсини, лимони, мандарини, грейпфрути – всі ці фрукти, хоч і вважаються екзотичними, давно ввійшли у звичний раціон. Проте у супермаркетах, крім цих цитрусових можна натрапити й на інші, назви яких більшості із нас ні про що не скажуть. Наприклад, помело. Що це за фрукт? Який він на смак? Скільки його можна з'їсти?

Помело – це великий цитрусовий фрукт, який є "близьким родичем" грейпфрута. Батьківщина помело – Азія. Плід має форму сльози, всередині якої "ховається" зеленуватий, жовтуватий, помаранчевий або помаранчево-червоний м’якуш за структурою – ідентичний тій, яку мають інші цитрусові. Зверху цей екзотичний фрукт вкритий товстою, блідо-жовтуватою або зеленуватою шкіркою.

Помело може вирости до розміру канталупа (одного з різновидів дині) або й більшим. На смак він як грейпфрут, але солодший. Цей фрукт є багатим джерелом вітамінів, мінералів та антиоксидантів, які роблять його здоровим доповненням до раціону.

Поживна цінність

Помело вважається високопоживним фруктом, оскільки містить різноманітні вітаміни (зокрема є чудовим джерелом вітаміну С) та мінерали. До складу одного помело вагою близько 610 грамів входить:

калорій: 231,

білків: 5 грамів,

жирів: 0 грамів,

вуглеводів: 59 грамів,

клітковини: 6 грамів,

рибофлавіну: 12,6% від денної норми,

тіаміну: 17,3% від денної норми,

вітаміну С: 412% від денної норми,

міді: 32% від денної норми,

калію: 28% від денної норми.

Вітаміни і мінерали

В одному фрукті міститься кількаденна порція "аскорбінки" – потужного антиоксиданту, який зміцнює імунітет і запобігає пошкодженню клітин шкідливими сполуками, які ми називаємо "вільними радикалами".

Помело збагачене калієм, який допомагає врегулювати баланс рідин в організмі та кров'яний тиск.

Фрукт також містить інші вітаміни та мінерали, зокрема фосфор, мідь, залізо, кальцій, магній, марганець і цинк, однак у меншій кількості.

Вуглеводи

Помело вважається відносно низькокалорійним, однак він є більш калорійним, ніж деякі інші види фруктів. Більшість калорій, які ми отримуємо, з’ївши помело, надходять у наш організм з вуглеводами. Помело містить два типи вуглеводів – природні цукри та клітковину.

Клітковина

До складу одного помело входить 6 грамів клітковини. Це – близько 24% від рекомендованої щоденної норми. Більшості людей слід споживати щонайменше 25 грамів клітковини на день, тож фрукти, зокрема помело, є чудовим способом задовольнити цю потребу організму.

Помело містить нерозчинну клітковину / Фото Unsplash

Особливо багато у помело нерозчинної клітковини, яка допомагає збільшити об’єм стільця, запобігши таким чином закрепам. Клітковина також є основною "їжею" для корисних бактерій, що населяють кишечник і, крім того, що вона покращує стан здоров’я кишечника, ще й сприяє збільшенню щільності кісткової тканини, допомагає підтримати здорову масу тіла та зберегти ясність розуму, тобто позитивно впливає на функцію головного мозку.

Глікемічний індекс

Точний глікемічний індекс (ГІ) помело невідомий. Однак, враховуючи, що до складу цього фрукту входить багато цукрів, його, швидше за все, можна віднести до високоглікемічних продуктів.

В одному з досліджень, в якому вчені досліджували глікемічний вплив одного з видів помело (Majia pomelo), було виявлено, що глікемічний індекс цього цитрусового становить від 72 до 78, а всі продукти з ГІ 55 і більше вважаються високоглікемічними.

Антиоксиданти

Помело є гарним джерелом антиоксидантів, які запобігають пошкодженню клітин вільними радикалами, або ж мінімізують його.

Що таке вільні радикали

Вільні радикали – це сполуки, які потрапляють у наш організм з навколишнього середовища та з їжею. Накопичуючись у ньому у великій кількості, можуть викликати серйозні проблеми зі здоров’ям, у тому числі хронічні захворювання.

Як уже згадувалося, у помело міститься не лише понад 400% від денної норми вітаміну С, який є потужним антиоксидантом, а й кілька інших антиоксидантних сполук, у тому числі нарінгенін, нарінгін, які зазвичай також містяться в інших цитрусових фруктах, та лікопен – протизапальний антиоксидант, який присутній зокрема у помідорах.

Багато переваг помело, такі як гальмування процесів старіння і кардіопротекторні властивості, приписують саме високому вмісту антиоксидантів у цьому фрукті.

7 корисних властивостей помело

Сприяє зниженню маси тіла

Помело є чудовим засобом для схуднення. В одному очищеному фрукті вагою близько 610 грамів міститься 230 калорій. Це – відносно небагато, як для такого великого обсягу їжі. Вживаючи велику кількість низькокалорійної їжі, ви швидко насититеся, отримавши при цьому менше калорій. А завдяки високому вмісту білка і клітковини відчуття ситості буде більш тривалим.

Підтримує здоров’я травної системи

Більшість людей не отримують достатньої кількості клітковини зі свого раціону. Помело, завдяки високому вмісту клітковини, позитивно впливає на роботу травної системи – покращує травні процеси і сприяє зниженню рівня холестерину у крові.

Академія харчування та дієтології США (The Academy of Nutrition and Dietetics) рекомендує жінкам споживати 25 грамів клітковини на день, чоловікам – 38 грамів. Розрахувати необхідну кількість клітковини можна й так: 14 грамів на кожні 1000 спожитих калорій.

Покращує роботу серця

Завдяки високому вмісту у ньому антиоксидантів помело знижує рівень холестерину і тригліцеридів (шкідливих жирів) у крові, які пов’язують із виникненням серцевих захворювань.

Інші корисні речовини, які містяться у цьому цитрусовому, також допомагають врегулювати артеріальний тиск.

Помело є чудовим джерелом калію, який (у тому числі) підтримує артеріальний тиск у нормі.

Уповільнює процеси старіння

Вам слід відмовитися від споживання помело, якщо у вас – високий холестерин і ви приймаєте статини. Як і грейпфрути, помело містить фуранокумарини - сполуки які можуть впливати на метаболізм статинів.

Антиоксиданти, включаючи вітамін С, запобігають ушкодженням шкіри, які виникають у результаті шкідливої дії вільних радикалів, та допомагають підтримувати її молодший вигляд.

Помело сповільнює процеси старіння / Фото kulinarissimo

Корисні речовини, які містяться у помело, сприяють зменшенню утворення кінцевих продуктів вдосконаленого глікування (AGE), що є наслідком підвищення рівня цукру у крові.

AGE можуть пришвидшувати процеси старіння, спричиняючи зміну кольору шкіри, поганий кровообіг, проблеми із зором та нирками (особливо у людей з діабетом 2-ого типу).

Ефірна олія зі шкірки помело, яка також збагачена антиоксидантами, сприяє зменшенню вироблення меланіну у шкірі, допомагаючи запобігти зміні її кольору та появі пігментних плям.

Володіє антибактеріальними і протигрибковими властивостями

Провівши низку досліджень, вчені виявили, що ефірна олія помело уповільнює ріст бактерій на м’яких контактних лінзах, а також здатна знищувати Penicillium expansum – грибок, який виробляє нейротоксин, і робить це значно ефективніше, ніж олія з апельсина, лайму чи лимона.

Захищає від хронічних захворювань

Оскільки ефірні олії дуже концентровані, їх не слід приймати всередину. Перед тим, як нанести їх на шкіру, не забудьте розвести, дотримуючись відповідних пропорцій, вказаних в інструкції.

Як і багато інших фруктів та овочів, помело є багатим джерелом антиоксидантів. Ці сполуки допомагають зменшити запалення і відновити клітини, ушкоджені вільними радикалами. Все це – захищпє організм від хронічних захворювань.

Бореться з онкопатологіями

Споживання помело може сприяти процесу знищення ракових клітин та запобігати їх поширенню, тобто метастазуванню.

Дослідження на мишах показало, що екстракт шкірки помело сприяв пригніченню росту пухлини та стимулював імунну систему працювати над її знищенням.

Ще одне подібне дослідження виявило, що екстракт, виготовлений з листя помело, допомагав знищувати клітини раку шкіри у цих гризунів.

Крім того, вчені провівши лабораторні дослідження, дійшли висновку, що нарінгенін – один зі згадуваних нами антиоксидантів, який міститься у помело – здатен знищувати клітини злоякісних пухлин підшлункової та передміхурової залози, а також уповільнювати метастазування ракових пухлин легенів.

Сьогодні науковці проводять додаткові дослідження на людях, щоб зрозуміти вплив речовин, які містяться у помело, на ракові клітини у людському організмі.

Можливі побічні ефекти споживання помело

Грейпфрут може вступати у взаємодію з більш ніж 50 різними лікарськими засобами, особливо з ліками, які знижують рівень холестерину. Оскільки помело та сік із нього містить аналогічні сполуки, вам слід відмовитися від споживання цього фрукту, якщо ви приймаєте препарати для лікування:

порушень серцевого ритму;

алергії;

тривожності;

астми та хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ);

тромбозу;

доброякісної гіперплазії передміхурової залози;

раку;

кашлю;

депресії;

епілепсії;

еректильної дисфункції;

хвороб серця;

підвищеного кров'яного тиску;

підвищеного рівня холестерину;

ВІЛу/СНІДу;

гормональних захворювань

вірусної, бактеріальної або грибкової інфекції;

болю.

Помело не рекомендується вживати в їжу людям, які страждають на підвищену кислотність шлунка (хворим на гастрит або виразку шлунка чи дванадцятипалої кишки). Цей фрукт також не рекомендований людям із серйозними захворюваннями нирок і печінки.

Алергічні реакції

Попри те, що алергія на цитрусові – явище рідкісне, все ж можливість її виникнення не варто списувати з рахунку. Алергічна реакція може виникати на м’якоть, сік та навіть шкірку цитрусових фруктів.

Якщо у вас є алергія на один вид цитрусових (наприклад, лимони), то швидше за все буде алергія й на інший. Візьміть до уваги, що люди, які страждають на алергію на трави, березу чи полин, можуть мати перехресні реакції з цитрусовими.

Якщо після вживання помело або інших цитрусових у вас з'явилися симптоми алергії (набряк, свербіж ділянки шкіри навколо рота тощо), якомога швидше проконсультуйтеся з лікарем. Якщо у вас діагностують алергію на цитрусові, від споживання помело доведеться відмовитися.