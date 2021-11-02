Почервоніння, свербіж та тріщини: як не потрібно приймати душ

Багато хто полюбляє ранковий душ за відчуття бадьорості та приплив енергії, а вечірню теплу ванну використовують для розслаблення. Адже вода – це не лише чудовий очисник для шкіри, але й гарний антистрес для тіла.

Аби щоденний догляд за шкірою не перетворився на помилку з негативними наслідками, Здорово 24 розповідають про безпечний душ. Дізнайтесь, як не обпектися та вберегти шкіру від можливих ушкоджень, у нашому матеріалі.

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Як не потрібно приймати душ

Гаряча вода та тривалість

Якщо ви полюбляєте довго ніжитись у ванні та використовувати гарячу воду – це може бути небезпечним для вашої шкіри. Звісно, у прохолодну погоду після прогулянки є бажання "погрітись", але високих температур все ж краще уникати.



Уникайте гарячої води / Фото Unsplash

Щоденний догляд за шкірою дуже важливий, адже він допомагає позбутись поту, бруду та запаху тіла. Проте тривалий вплив гарячої води пошкоджує захисний покрив. Через це також втрачається необхідна волога і шкіра вже не може залишатись м'якою.

До чого призводить гарячий душ

Як результат, ви можете зіткнутись з багатьма негативними наслідками. Гарячий душ призводить до сухості, викликає свербіж та появу подразнень на шкірі. Також можуть турбувати неприємні тріщини, які часто стають місцем для розповсюдження інфекцій.



Неправильний душ може призвести до проблем зі шкірою / Фото Unsplash

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Як вберегти шкіру

Перш за все варто обмежити прийняття душу і виділяти на це приблизно 10 хвилин. Вода повинна бути прохолодною, але не викликати дискомфорту.

Щоденний догляд за шкірою голови також може бути шкідливим. Шампунь може призводити до змивання захисного бар'єра та появи лупи.