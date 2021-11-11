Паста тахіні: готуйте і смакуйте з користю

Якщо ви давно шукали новий цікавий смак для вашого раціону, ми вам допоможемо. Паста тахіні стане корисним додатком в осінньо-зимовий сезон.

Оригінальний соус готують з кунжуту. Здорово 24 діляться корисним рецептом та розповідають про переваги вживання.

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Паста тахіні

Для приготування використовують 100% кунжут, який містить дуже багато кальцію. Він корисний для організму та чудово замінить молочні продукти, якщо ви їх не полюбляєте. Річ у тім, що брак кальцію не одразу помітний у тілі, але з часом може призвести до демінералізації кісток та підвищити ризики їх переломів.



Кунжут корисний для кісток / Фото Unsplash

Для приготування пасти вам знадобиться лише 2 інгредієнти:

500 грамів кунжутного насіння;

120 мілілітрів оливкової олії.

Спосіб приготування:

Крок 1. Обсмажте на пательні насіння кунжуту протягом 10 – 12 хвилин на повільному вогні, постійно перемішуючи. Будьте уважні, насіння має трохи підсушитись, але не підгоріти.

Крок 2. Висипте насіння у блендер, додайте оливкову олію та збийте до однорідної маси. Зберігати пасту можна протягом 1 місяця у холодильнику. Перед використанням пасту рекомендуємо перемішати.

Смак пасти має цікаву гіркуватість. Її можна їсти у чистому вигляді, або ж додавати у страви. Для заправки ви можете приготувати соус з кунжутної пасти, у якому поєднуються кисло-солодкі смаки. Його можна використовувати для овочів та фруктів.



Приготуйте пасту з кунжуту / Фото Unsplash

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Рецепт приготування соусу тахіні:

2 столові ложки кунжутної пасти;

2 столові ложки лимонного соку;

1 столова ложка кленового сиропу;

2 столові ложки води.

Всі інгредієнти перемішайте у місткості та смакуйте.