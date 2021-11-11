Паста тахіні: готуйте і смакуйте з користю
Джерело:24 канал
Якщо ви давно шукали новий цікавий смак для вашого раціону, ми вам допоможемо. Паста тахіні стане корисним додатком в осінньо-зимовий сезон.
Оригінальний соус готують з кунжуту. Здорово 24 діляться корисним рецептом та розповідають про переваги вживання.
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Паста тахіні
Для приготування використовують 100% кунжут, який містить дуже багато кальцію. Він корисний для організму та чудово замінить молочні продукти, якщо ви їх не полюбляєте. Річ у тім, що брак кальцію не одразу помітний у тілі, але з часом може призвести до демінералізації кісток та підвищити ризики їх переломів.
Кунжут корисний для кісток / Фото Unsplash
Для приготування пасти вам знадобиться лише 2 інгредієнти:
- 500 грамів кунжутного насіння;
- 120 мілілітрів оливкової олії.
Спосіб приготування:
Крок 1. Обсмажте на пательні насіння кунжуту протягом 10 – 12 хвилин на повільному вогні, постійно перемішуючи. Будьте уважні, насіння має трохи підсушитись, але не підгоріти.
Крок 2. Висипте насіння у блендер, додайте оливкову олію та збийте до однорідної маси. Зберігати пасту можна протягом 1 місяця у холодильнику. Перед використанням пасту рекомендуємо перемішати.
Смак пасти має цікаву гіркуватість. Її можна їсти у чистому вигляді, або ж додавати у страви. Для заправки ви можете приготувати соус з кунжутної пасти, у якому поєднуються кисло-солодкі смаки. Його можна використовувати для овочів та фруктів.
Приготуйте пасту з кунжуту / Фото Unsplash
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Рецепт приготування соусу тахіні:
- 2 столові ложки кунжутної пасти;
- 2 столові ложки лимонного соку;
- 1 столова ложка кленового сиропу;
- 2 столові ложки води.
Всі інгредієнти перемішайте у місткості та смакуйте.