Осінній крем-суп з кореня петрушки: ви точно захочете це приготувати вдома
Джерело:Інстаграм Катерини Єнсен
Крем-супи дуже популярні та легкі у приготуванні. Існує безліч рецептів та видів цієї корисної страви, одним з яких ми поділимось із вами.
Дієтологиня з Данії Катерина Єнсен розповіла, як приготувати ніжний осінній суп. Вона пропонує використати для цього корінь петрушки.
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Крем-суп з кореня петрушки
Інгредієнти
Смачний осінній суп з кореня петрушки / Фото Pixabay
- 1 кілограм кореня петрушки;
- 1/4 кореня селери;
- 1 велика картоплина;
- 1,5 літра овочевого, курячого бульйону або води;
- 2 жмені листя чебрецю або 1 столова ложка сушеного;
- 1 великий пучок петрушки;
- 3 столові ложки оливкової олії;
- сіль і перець до смаку.
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Спосіб приготування
Спосіб приготування крем-супу / Фото Pixabay
Крок 1. Подрібніть цибулю та обсмажте на пательні з олією, додаючи сухий чебрець. Після цього вилийте бульйон або воду і доведіть до кипіння.
Крок 2. Почистьте та наріжте кубиками картоплю, корінь петрушки та селери. Додайте овочі у бульйон, доведіть до кипіння і варіть до готовності.
Крок 3. Петрушку подрібніть, частину відкладіть для того, аби посипати перед подачею, а решту додайте у суп за 3 хвилини до завершення приготування. На цьому ж етапі варто додати свіжий чебрець, якщо ви його використовуєте.
Крок 4. Готовий суп перетворіть у блендері на пюре, приправте сіллю та перцем. Перед подачею прикрасьте петрушкою і можете додати шматки запеченої шинки.