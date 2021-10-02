Осенний крем-суп из корня петрушки: вы точно захотите это приготовить дома

Крем-супы очень популярны и легки в приготовлении. Существует множество рецептов и видов этого полезного блюда, одним из которых мы поделимся с вами.

Диетологиня из Дании Екатерина Йенсен рассказала, как приготовить нежный осенний суп. Она предлагает использовать для этого корень петрушки.

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Крем-суп из корня петрушки

Ингредиенты



Вкусный осенний суп из корня петрушки / Фото Pixabay

1 килограмм корня петрушки;

1/4 корня сельдерея;

1 большая картофелина;

1,5 литра овощного, куриного бульона или воды;

2 горсти листьев тимьяна или 1 столовая ложка сушеного;

1 большой пучок петрушки;

3 столовые ложки оливкового масла;

соль и перец по вкусу.

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Способ приготовления



Способ приготовления крем-супа / Фото Pixabay

Шаг 1. Измельчите лук и обжарьте на сковороде с маслом, добавляя сухой тимьян. После этого вылейте бульон или воду и доведите до кипения.

Шаг 2. Очистите и нарежьте кубиками картофель, корень петрушки и сельдерея. Добавьте овощи в бульон, доведите до кипения и варите до готовности.

Шаг 3. Петрушку измельчите, часть отложите для того, чтобы посыпать перед подачей, а остальное добавьте в суп за 3 минуты до конца приготовления. На этом же этапе следует добавить свежий тимьян, если вы его используете.

Шаг 4. Готовый суп превратите в блендере в пюре, приправьте солью и перцем. Перед подачей украсьте петрушкой и можете добавить куски запеченной ветчины.