Осенний крем-суп из корня петрушки: вы точно захотите это приготовить дома
Источник:Инстаграм Екатерини Йенсен
Крем-супы очень популярны и легки в приготовлении. Существует множество рецептов и видов этого полезного блюда, одним из которых мы поделимся с вами.
Диетологиня из Дании Екатерина Йенсен рассказала, как приготовить нежный осенний суп. Она предлагает использовать для этого корень петрушки.
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Крем-суп из корня петрушки
Ингредиенты
Вкусный осенний суп из корня петрушки / Фото Pixabay
- 1 килограмм корня петрушки;
- 1/4 корня сельдерея;
- 1 большая картофелина;
- 1,5 литра овощного, куриного бульона или воды;
- 2 горсти листьев тимьяна или 1 столовая ложка сушеного;
- 1 большой пучок петрушки;
- 3 столовые ложки оливкового масла;
- соль и перец по вкусу.
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Способ приготовления
Способ приготовления крем-супа / Фото Pixabay
Шаг 1. Измельчите лук и обжарьте на сковороде с маслом, добавляя сухой тимьян. После этого вылейте бульон или воду и доведите до кипения.
Шаг 2. Очистите и нарежьте кубиками картофель, корень петрушки и сельдерея. Добавьте овощи в бульон, доведите до кипения и варите до готовности.
Шаг 3. Петрушку измельчите, часть отложите для того, чтобы посыпать перед подачей, а остальное добавьте в суп за 3 минуты до конца приготовления. На этом же этапе следует добавить свежий тимьян, если вы его используете.
Шаг 4. Готовый суп превратите в блендере в пюре, приправьте солью и перцем. Перед подачей украсьте петрушкой и можете добавить куски запеченной ветчины.