Не снідайте так: 5 помилок, які шкодять імунітету

У осінньо-зимовий період імунітет потребує особливої уваги та турботи. Аби не погіршити його роботу, потрібно уважно слідкувати за харчуванням.

Сніданок часто вважають найголовнішим прийманням їжі. Тому дуже важливо слідкувати за тим, що ви вживаєте зранку. Здорово 24 розповідають, яких помилок не варто допускати та як їх уникати.

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5 помилок сніданку

Кави – основна страва

Хоча цей напій з кофеїном може подарувати вам трохи енергії вранці, проте чашка кави не наситить ваш організм поживними речовинами. Вона дасть лише короткотривалий результат і може призвести до нудоти та інших симптомів, якщо її пити натще. Тому рекомендуємо обов'язково поєднувати каву з поживним сніданком.

Відсутність вітаміну D



У молоці є вітамін D / Фото Unsplash

Похмуре осіннє сонце вже не здатне насичувати організм вітаміном D повною мірою. Саме він відповідає за захист імунної системи і не дозволяє прогресувати вірусам. Аби забезпечити тіло "сонячним" вітаміном, потрібно додати у раціон продукти, які його містять, зокрема, лосось, вівсянку, яйця, молоко та деякі соки.

Нехтування білком

Білок – це основний компонент харчування та захисник імунної системи. Якщо ви хочете вберегти організм від сезонних недуг та коронавірусної хвороби, подумайте про білкову дієту або ж додайте білка у сніданки. Річ у тім, що традиційні ранкові страви, такі як тости чи млинці із солодким сиропом, наситять організм лише вуглеводами та цукром. Виправити ситуацію можна за допомогою яєць, молока, і навіть тофу.

Багато хлібобулочних виробів із пшеничного борошна



Уникайте хлібобулочних виробів / Фото Unsplash

Сніданки для багатьох є чудовою нагодою скуштувати круасани, кекси чи іншу випічку. Проте така традиція буде не надто корисною для вашого організму та фігури. Продукти на основі білого борошна підіймають рівень цукру в крові та містять багато порожніх калорій.

Солодка випічка також "потішить" надмірним вмістом цукру. Згідно з дослідженням Американської кардіологічної асоціації, більшість людей споживають у 2 –3 рази більше цукру, ніж рекомендована добова норма. Варто пам'ятати, що він пригнічує роботу імунної системи та призводить до ожиріння.

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Відсутність соків



Додайте сік у раціон / Фото Unsplash

Якщо ви намагаєтесь уникати цукру, це не означає, що треба виключати з раціону соки. 100% цитрусовий сік не повинен містити доданого цукру. Він наситить ваш організм поживними речовинами, які підтримують імунітет. Американське дослідження доводить, що натуральний апельсиновий сік навіть сприяє зменшенню запалення.