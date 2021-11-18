Мигдальне чи кокосове: користь рослинного молока

Донедавна про рослинне молоко говорили дуже рідко, адже його вживали лише вегетаріанці та люди з непереносністю лактози. Сьогодні ж таку "молочку" вживати може будь-хто, а знайти її легко як на полицях в супермаркеті, так і в закладах харчування.

Тож якщо ви досі вагаєтесь, яку каву замовляти: на рослинному чи коров'ячому молоці, ми допоможемо обрати. Про користь, шкоду та різницю читайте далі у нашому матеріалі.

Корисно ГРВІ чи глисти: симптоми зараження можуть бути однакові

Користь та види рослинного молока

Насправді цей рослинний продукт ніяк не відповідає значенню молока. Його видобувають з горіхів, насіння та бобових і змішують з водою. Молоком цю рідину почали називати через схожу консистенцію та колір. Серед найбільш популярних видів рослинного молока: соєве, кокосове, рисове, мигдальне та вівсяне. Про користь кожного з них розповідаємо далі.

Соєве молоко

Це молоко виготовляють з соєвих бобів та води. Його перевагою є великий вміст поліненасичених жирних кислот, клітковини та білка, який чудово підходить вегетаріанцям та людям з надмірною вагою. Білок сприяє тривалому відчуттю ситості, знижує рівень поганого холестерину і має невелику калорійність. Також соєве молоко рекомендують вживати людям із серцево-судинними захворюваннями.



Соєве молоко містить багато білка / Фото Unsplash

Кокосове молоко

Цей напій вважається найкориснішим з усіх видів рослинного молока. Він наповнить організм понад 20 амінокислотами, вітамінами груп B, A, C, E та мінералами: селеном, кальцієм, фосфором, залізом і магнієм. Єдиним мінусом є відносно висока жирність, але кокосове молоко сміливо можна додавати у дієтичний раціон через вміст середньо ланцюгових тригліцеридів, які сприяють розщепленню жиру і зниження ваги.

Мигдальне молоко



Молоко з мигдалю дуже корисне / Фото Unsplash

Як і горіхи, з яких виготовлять мигдальне молоко, цей рослинний напій містить багато жирних кислот омега-3, омега-6 та омега-9, а також цинку та вітаміну Е, який слугує природним антиоксидантом. Велика кількість клітковини сприяє відновленню пошкоджених слизових оболонок і покращує роботу кишківника. Приємними бонусами також будуть ароматний запах та низька калорійність (всього 35 кілокалорій на 100 мілілітрів).

Рисове молоко

Цей вид рослинного молока є найбільш гіпоалергенним та не містить глютену. До того ж рисове молоко багате вітамінами групи B, магнієм, залізом і селеном. На 100 мілілітрів продукту припадає лише 60 кілокалорій. Проте людям з цукровим діабетом та надмірною вагою варто бути обережним із цим напоєм через високий глікемічний індекс.

До теми 5 здорових вуглеводів, які не варто ігнорувати

Вівсяне молоко



Вівсяне молоко та каша дуже корисні / Фото Unsplash

Вівсяне молоко таке ж корисне, як і каша. Воно швидко та легко засвоюється і багате вітамінами В1, В2, В6, В12, а також залізом, кальцієм, фосфором і кремнієм. Напій має позитивний вплив на організм та допомагає нормалізувати тиск, зміцнити стінки судин та знизити цукру в крові.