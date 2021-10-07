Лінивий струдель: неймовірний десерт всього за 10 хвилин
Джерело:Інстаграм Тетяни Лакусти
Поки сливи ще можна знайти на прилавках магазинів, ми вирішили поділитись з вами смачним способом їх приготування.
Сині солодкі плоди місять у своєму складі багато пектину, який вважається чудовим пребіотиком для здорової мікрофлори кишківника. Здорово 24 розповідають, що приготувати з цього фрукту, якщо свіжі сливи вже набридли.
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Лінивий струдель зі сливами
Приготуйте смачний десерт зі слив / Фото Unsplash
Інгредієнти ⠀
- 2 листи тонкого бездріжджового лаваша;⠀
- 300 – 400 грамів слив;
- 1 яйце;
- 2 – 3 столові ложки вершкового масла;
- 1 столова ложка цукру;⠀
- 2 – 3 столові ложки вівсяних пластівців.
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Спосіб приготування
Тушкуйте сливи на пательні / Фото Unsplash
Крок 1. Сливи очистьте від кісточок та поріжте кубиками. Помістіть на пательню з розтопленим вершковим маслом, додайте цукор та готуйте 5 – 7 хвилин.
Крок 2. Тим часом висипте вівсяні пластівці у блендер та перетворіть у порошок.
Крок 3. Розгорніть листи лавашу, викладіть тушковані сливи та посипте меленими пластівцями, щоб ті увібрали всю рідину.
Крок 4. Скрутіть лаваш у рулет, а краї загорніть всередину. Зверху змочіть збитим яйцем та помістіть у духовку, розігріту до 180 градусів, на 10 хвилин.