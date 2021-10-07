Ленивый штрудель: невероятный десерт всего за 10 минут

Пока сливы еще можно найти на прилавках магазинов, мы решили поделиться с вами вкусным способом их приготовления.

Синие сладкие плоды содержат в своем составе много пектина, который считается замечательным пребиотикам для здоровой микрофлоры кишечника. Здорово 24 рассказывают, что приготовить из этого фрукта, если свежие сливы уже надоели.

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Ленивый штрудель со сливами



Приготовьте вкусный десерт из слив / Фото Unsplash

Ингредиенты ⠀

2 листа тонкого бездрожжевого лаваша; ⠀

300 – 400 граммов слив;

1 яйцо;

2 – 3 столовые ложки сливочного масла;

1 столовая ложка сахара;

2 – 3 столовые ложки овсяных хлопьев.

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Способ приготовления



Тушите сливы на сковороде / Фото Unsplash

Шаг 1. Сливы очистите от косточек и порежьте кубиками. Поместите на сковороду с растопленным сливочным маслом, добавьте сахар и готовьте 5 – 7 минут.

Шаг 2. Тем временем высыпьте овсяные хлопья в блендер и превратите в порошок.

Шаг 3. Разверните листи лаваша, выложите тушеные сливы и посыпьте молотыми хлопьями, чтобы те впитали всю жидкость.

Шаг 4. Сверните лаваш в рулет, а края заверните внутрь. Сверху смочите взбитым яйцом и поместите в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10 минут.