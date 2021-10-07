Ленивый штрудель: невероятный десерт всего за 10 минут
Источник:Инстаграм Татьяны Лакусты
Пока сливы еще можно найти на прилавках магазинов, мы решили поделиться с вами вкусным способом их приготовления.
Синие сладкие плоды содержат в своем составе много пектина, который считается замечательным пребиотикам для здоровой микрофлоры кишечника. Здорово 24 рассказывают, что приготовить из этого фрукта, если свежие сливы уже надоели.
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Ленивый штрудель со сливами
Приготовьте вкусный десерт из слив / Фото Unsplash
Ингредиенты ⠀
- 2 листа тонкого бездрожжевого лаваша; ⠀
- 300 – 400 граммов слив;
- 1 яйцо;
- 2 – 3 столовые ложки сливочного масла;
- 1 столовая ложка сахара;
- 2 – 3 столовые ложки овсяных хлопьев.
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Способ приготовления
Тушите сливы на сковороде / Фото Unsplash
Шаг 1. Сливы очистите от косточек и порежьте кубиками. Поместите на сковороду с растопленным сливочным маслом, добавьте сахар и готовьте 5 – 7 минут.
Шаг 2. Тем временем высыпьте овсяные хлопья в блендер и превратите в порошок.
Шаг 3. Разверните листи лаваша, выложите тушеные сливы и посыпьте молотыми хлопьями, чтобы те впитали всю жидкость.
Шаг 4. Сверните лаваш в рулет, а края заверните внутрь. Сверху смочите взбитым яйцом и поместите в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10 минут.