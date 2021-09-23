Корисна смакота: приготуйте апетитні курячі котлети у томатно-вершковому соусі

Полюбляєте м'ясні корисні страви та шукаєте новий рецепт аби здивувати своїх рідних? Ми ділимось з вами ще однією смачною ідеєю для вечері.

Ніжне м'ясо курки у вершковому соусі із додаванням томатів вам точно буде до вподоби. Здорово 24 діляться смачним рецептом.

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Як приготувати курячі котлети у томатно-вершковому соусі

Інгредієнти для двох порцій

300 грамів курячого філе;

¼ склянки подрібнених в'ялених помідорів;

щіпка солі та перцю;

1 цибуля шалот;

¼ склянки сухого білого вина;

¼ склянки жирних вершків;

1 столова ложка петрушки.

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Спосіб приготування



Наріжте куряче філе скибками / Фото Unsplash

Крок 1. Наріжте куряче філе скибками, натріть сіллю та перцем. На пательню вилийте олію з в'ялених томатів, розігрійте та викладіть курку. Готуйте, поки м'ясо не стане рум'яним, а тоді перекладіть на тарілку.

Крок 2. Цибулю подрібніть, додайте на пательню разом із в'яленими помідорами. Готуйте протягом 1 хвилини, постійно помішуючи. Після цього підкрутіть газ та вилийте вино. Варіть томатну суміш протягом 2 хвилин, поки вся рідина не випарується, а тоді зменште вогонь до середнього, додайте вершки, щіпку солі та перцю.

Крок 3. Готуйте соус ще 2 хвилини. У готову суміш додайте курку та приправте петрушкою. Насолоджуйтесь смачною та корисною стравою, приготованою всього за 20 хвилин.