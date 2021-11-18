Кава знижує ризик розвитку інсульту: нове дослідження

Часто людей, які мають серцево-судинні захворювання, застерігають від вживання кави. Вона здатна додавати бадьорості, але не впливати на серце.

Без чашки кави багатьом важко почати ранок. Якщо ви відчували провину перед своїм оргазмом через цей "шкідливий" напій, ми допоможемо розвіяти негативні думки.

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Кава знижує ризик інсульту

Нове дослідження показало, що кава та чай можуть бути корисними для здоров'я. Вчені виявили зв'язок між цими напоями і ризиком деменції та інсульту. Річ у тім, що ці кофеїновмісні напої можуть знижувати ризик захворювань. Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому в PLOS Medicine 16 листопада. У ньому взяли участь 365 682 людей у ​​віці від 50 до 74 років, за якими спостерігали протягом 10 – 14 років. За цей тривалий проміжок часу у 5 079 учасників розвинулася деменція, а у 10 053 учасників був принаймні один інсульт.



Кава знижує ризик інсульту / Фото Unsplash

Оцінивши дані всіх учасників, вчені зрозуміли, що люди, які полюбляли каву та чай, мали менший ризик розвитку захворювань ніж ті, які утримуються від вживання популярних кофеїнових напоїв. Тобто люди, які в середньому вживали 2 – 3 чашки кави і 2 – 3 чашки чаю протягом дня мали на 32% нижчий показник їх ризику розвитку інсульту і на 28% – деменції.

Поки дослідники не можуть пояснити причинно-наслідковий зв'язок таких змін. Але дослідження, яке пов'язане з користю кави, проводиться вже не вперше. У одному з таки взяли участь 468 000 людей. Воно показало, що вживання до 3 чашок кави на день пов'язане з меншим ризиком інсульту та серцевих захворювань.

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Не відмовляйте собі у чашці кави / Фото Unsplash

Це означає, що значні суперечки, які існують навколо споживання кави та чаю, будуть стихати.

Кофеїн, безсумнівно, є ключовим спільним знаменником, який кава і чай отримують з рослин, що містять багато потенційно корисних хімічних сполук, включаючи потужні антиоксиданти,

– пояснює Скотт Кайзер доктор медичних наук.

Тому не варто відмовляти собі у вживанні кави та чаю, якщо ви полюбляєте ці напої.