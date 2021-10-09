Кабачкові човники без м'яса: як приготувати смачну закуску без зайвих калорій

Існує чимало корисних та смачних страв, для яких можна використовувати кабачок. Ми ділимось із вами ще одним цікавим рецептом.

Ця кабачкова закуска бех м'яса стане чудовою окрасою святкового столу. Приготуйте за 20 хвилин і насолоджуйтесь.

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Кабачкові човники без м'яса

Інгредієнти

160 грамів рису;

300 мілілітрів питної води;

12 мілілітрів оливкової олії;

800 грамів кабачка;

60 грамів цибулі ріпчастої;

70 грамів болгарського перцю;

сіль, перець;

40 грамів йогурту без цукру 1.6%;

80 грамів моцарели;

5 грамів масла 82%.

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Спосіб приготування



Приготуйте смачну та корисну закуску / Фото з інстаграму

Крок 1. Відваріть рис, додаючи воду у пропорції 1:1,5. Додайте солі та масла.

Крок 2. Розріжте кабачки навпіл, виберіть м'якуш ложкою та помістіть в окрему посудину.

Крок 3. Подрібніть цибулю, вилийте олію на пательню та обсмажте її. Коли цибуля набуде золотистого кольору, висипте подрібнений болгарський перець, м'якуш кабачків та спеції.

Крок 4. Рис додайте у начинку та викладіть у готові кабачкові "човники".

Крок 5. Натріть сир, перемішайте з йогуртом та викладіть зверху. Випікайте 20 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.