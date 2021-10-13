Негативна інформація впливає на психіку: як фільтрувати новини, які читаєте

Сучасний світ та інновації, разом з оперативністю, приносять у наше життя емоційну напругу. Негативна інформація, яку ми споживаємо кожного дня, має неабиякий вплив на ментальне здоров'я.

Вечірній випуск новин чи перегортування стрічки у фейсбуці часто стають причиною надмірної емоційної напруги, яка призводить до безсоння, підвищеного артеріальний тиск, пригніченого стану, депресивних та тривожних розладів. У МОЗ розповіли, як вберегти себе від небажаних наслідків та зберегти психічне здоров'я.

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Ці правила допоможуть вберегти психіку

Користуйте лише перевіреними джерелами

Важливо сприймати усю інформацію критично та фільтрувати все, що читаєте. Ваші друзі та родичі не завжди є чудовими експертами і їхні думки в соцмережах не варто сприймати за правду. Своєю чергою ви можете створити список перевірених медіа, яким довіряєте. Так ви точно не станете жертвами дезінформації. До того ж завжди перевіряйте першоджерела.

Будьте критичними до "гучних" новин



Не будьте жертвою дезінформації / Фото Unsplash

На жаль, серед ознак дезінформації є її швидке поширення у маси та охоплення широкої аудиторії. Проте це не означає, що кожну популярну новину варто сприймати як брехню. Важливо перевіряти те, що вичитаєте перед тим, як ділитись цим з іншими.

Звертайте увагу на стилістику та написання новини

Гучні заголовки, які змушують вас клацнути на новину та викликають бурю емоцій – це зазвичай лише один зі способів ненадійних медіа привернути до себе увагу. Тому подумайте кілька разів перед тим, як читати таку новину. В текстах, які містять дезінформацію, часто використовують такий прийом, який порушує емоційний баланс, викликає гнів чи тривогу.

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Не варто поширювати інформацію, якщо прочитали тільки заголовок



Перевіряйте інформацію, якою ділитесь / Фото Unsplash

У заголовках деякі медіа часто використовують гучні твердження, які згодом працюють як ефект ілюзії правди. Достатньо прочитати один раз таку інформації, аби потім сприймати її за правду. Щоб не "попастись" на гачок та не стати жертвою дезінформації – завжди читайте текст повністю і перевіряйте інформацію на інших ресурсах. Так ви зможете переконатись у її правдивості.

Варто пам'ятати: неможливо повністю виключити з буденності негативні новини чи спотворену інформацію, однак ви можете попередити "медіанасильство", споживаючи правдиву та перевірену інформацію.