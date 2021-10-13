Негативная информация влияет на психику: как фильтровать новости, которые читаете
Источник:МОЗ
Современный мир и инновации, вместе с оперативностью, приносят в нашу жизнь эмоциональное напряжение. Негативная информация, которую мы потребляем каждый день, имеет огромное влияние на ментальное здоровье.
Вечерний выпуск новостей или пролистывание ленты в фейсбуке часто становятся причиной чрезмерного эмоционального напряжения, которое приводит к бессоннице, повышению артериального давления, угнетенному состоянию, депрессивным и тревожным расстройствам. В Минздраве рассказали, как уберечь себя от нежелательных последствий и сохранить психическое здоровье.
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Эти правила помогут уберечь психику
Пользующиеся только проверенными источниками
Важно воспринимать всю информацию критически и фильтровать все, что читаете. Ваши друзья и родственники не всегда являются прекрасными экспертами и их мнения в соцсетях не стоит воспринимать за правду. В свою очередь вы можете создать список проверенных медиа, которым доверяете. Так вы точно не станете жертвами дезинформации. К тому же всегда проверяйте первоисточники.
Будьте критичными к "громким" новостям
Не будьте жертвой дезинформации / Фото Unsplash
К сожалению, среди признаков дезинформации есть ее быстрое распространение в массы и охвата широкой аудитории. Однако это не значит, что каждую популярную новость стоит воспринимать как ложь. Важно проверять то, что вычитаете перед тем, как делиться этим с другими.
Обращайте внимание на стилистику и написания новости
Громкие заголовки, которые заставляют вас кликнуть на новость и вызывают бурю эмоций – это обычно лишь один из способов ненадежных медиа привлечь к себе внимание. Поэтому подумайте несколько раз перед тем, как читать такую новость. В текстах, которые содержат дезинформацию, часто используют такой прием, который нарушает эмоциональный баланс, вызывает гнев или тревогу.
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Не стоит распространять информацию, если прочитали только заголовок
Проверяйте информацию, которой делитесь / Фото Unsplash
В заголовках некоторые медиа часто используют громкие утверждения, которые впоследствии работают как эффект иллюзии правды. Достаточно прочитать один раз такую информации, чтобы потом принимать ее за правду. Чтобы не "попасться" на крючок и не стать жертвой дезинформации – всегда читайте текст полностью и проверяйте информацию на других ресурсах. Так вы сможете убедиться в ее правдивости.Стоит помнить: невозможно полностью исключить из обыденности негативные новости или искаженную информацию, однако можно предупредить "медианасильство", потребляя правдивую и проверенную информацию.