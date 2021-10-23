Ідеальна шкіра: 7 вітамінів, без яких не обійтись восени

Шкіра – це найбільший орган людини, який виконує захисну функцію і напряму контактує з багатьма подразниками щодня. Від шкідливих токсинів та збудників хвороб ми захищаємо своє тіло завдяки засобам гігієни, які часто можуть мати і негативний вплив на шкіру.

До того ж стан шкіри погіршується при нестачі вітамінів: вона втрачає блиск, тонус і еластичність, стає сухою та подразненою. Тому дуже важливо знати, які вітаміни відповідають за здоров'я найбільшого органу та як впливає на шкіру їх нестача.

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Вітаміни, які потрібні для здорової шкіри

Цинк

Дефіцит цинку зазвичай має нещадний вплив на еластичність шкіри та проявляється загостренням захворювань: акне, дерматиту та псоріазу. У такому випадку додайте у раціон більше морепродуктів, м'яса, бобових та горіхів, які містять велику кількість цього елементу у своєму складі.



Додайте у раціон горіхи / Фото Unsplash

Вітамін С

Цей вітамін відповідає за молодість та уповільнює старіння, адже бере участь в утворенні колагену. До того ж він забезпечує організм потрібними антиоксидантами. Брак цього елементу ви одразу побачите: шкіра стане грубою, тьмяною, сухою, а рани будуть загоюватись дуже повільно. Аби поповнити запаси вітаміну С в організмі вживайте грейпфрут, ківі, гранат, виноград, буряк, брюссельську капусту, червоний перець, імбир, квашену капусту, солоні помідори, журавлину та брусницю.

Вітамін Е

Це справжній вітамін краси: він бореться з вільними радикалами, береже шкіру від сухості та швидкого старіння. Його нестача буде особливо неприємною, адже ваша шкіра вкриється віковими плямами, зморшками та виглядатиме сухою. Для того, аби поповнити організм корисними вітамінами, додайте у раціон авокадо, броколі, насіння соняшника, мигдаль, фундук, арахіс та рослинні олії.



Вітамін Е бореться зі зморшками / Фото Unsplash

Вітамін А

Лущення, тріщини, акне, екземи та потемнінням шкіри – це все негативні наслідки нестачі вітаміну А. Саме він стоїть на сторожі зволоженої шкіри та бореться з пігментацією. Для того, аби покращити стан шкіри, потрібно їсти більше моркви, солодкої картоплі, шпинату, броколі, капусти кале, гарбуза та темних зелених овочів.

Комплекс вітамінів групи B

Ця група вітамінів відповідає за циркуляцію крові, дихання клітин та обмін речовин. Його нестача проявиться в організмі у вигляді проблем з травленням, а на шкірі з'являються акне та неприємні висипи. Список продуктів з цим корисним вітаміном дуже великий: хурма, виноград, банан, м'ясо курки та індички, сир, цільнозернові злаки, яйця, молоко, горох, квасоля, дріжджі, ростки пшениці, імбир, гранат.



У молоці є багато вітаміну В / Фото Unsplash

Вітамін К

Якщо ви хочете позбутись темних кіл під очима, судинок, які видно, шрамів і розтяжок – поповніть запаси організму вітаміном К. Його можна знайти у морській капусті, зеленому чаї, шпинаті, ріпчастій цибулі та сочевиці.

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Вітамін D



Подбайте про здоров'я шкіри / Фото Unsplash

Вітамін D відіграє ключову роль у здоров'ї судин, кісткової системи, захищає шкіру від передчасного старіння та береже від вірусів. Потовщення ділянок шкіри та зморшки часто свідчать про його нестачу. У такому випадку варто споживати шпинат, білокачанну капусту, лосось, тунець, молоко, сир, яловичу печінку та яєчні жовтки.