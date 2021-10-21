Гарячі зміни: що відбудеться з організмом, якщо ви почнете їсти гостру їжу

Не всім смакує гостра їжа, яка насправді дуже корисна для здоров'я. Гарячі спеції додадуть тепла вашим стравам у прохолодну пору та зміцнять здоров'я.

Особливо корисно їсти гостру їжу на рослинній основі: корицю, куркуму, часник, імбир, кмин та перець чилі. Їх можна сміливо додавати у жирні м'ясні страви, аби зробити їх здоровішими.

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Користь гострої їжі

Захистить серце



Захистіть своє серце / Фото Unsplash

Червоний перець стане вашим захисником від серцевих захворювань. Він здатний знижувати рівень Ліпопротеїнів низької щільності. Їх також часто називають "поганим" холестерином. Про це йдеться у дослідженні, яке показало, що вживання червоного перцю може знизити рівень смертності від серцевих захворювань на 13%.

Сприяє довголіттю

Це може здаватись дивним, але перець чилі – продовжує життя. Вчені знайшли зв'язок між вживанням гострої їжі та довголіттям. Ті, хто їв гостру їжу щодня, мали на 14% нижчий ризик смертності.

Прискорення метаболізму



Гостра їжа допоможе схуднути / Фото Unsplash

Нормальний обмін речовин сприяє схудненню, тож ви можете скинути зайві кіло лише додавши певні приправи у раціон. Дослідження показало, що гостра їжа пришвидшує метаболізм і допомагає схуднути без негативних побічних ефектів. Щоб отримати такий позитивний результат, вчені рекомендують вживати перець чилі, який містить компонент капсаїцин. Саме він грає важливу роль в організмі людини та має безліч переваг для метаболічного здоров'я.

Знижує ризик раку

Цей факт потребує додаткових досліджень, проте його можна вважати перевіреним. Існують епідеміологічні та експериментальні докази позитивного впливу фітохімічних речовини, зокрема капсаїцину.

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Гостра їжа має протимікробну і противірусну дії



Гострі приправи захищають їжу від шкідливих бактерій / Фото Unsplash

Індійській кухні властиві дуже палючі страви, і це неспроста. Річ у тім, що в жаркому кліматі продукти швидко псуються. В цьому випадку приправи часто стають рятівниками від шкідливих бактерій. Цьому сприяє капсаїцин, який ефективно бореться з двома формами харчових патогенів та трьома вірусами.

Людям, які мають виразку шлунка, проблеми з жовчним міхуром, розацеа (шкірне захворювання, яке характеризується почервонінням обличчя), або схожі захворювання, варто скоротити або ж взагалі відмовитись від вживання гострої їжі.