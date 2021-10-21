Горячие изменения: что произойдет с организмом, если вы начнете есть острую пищу

Не всем нравится острая пища, которая на самом деле очень полезна для здоровья. Горячие специи придадут тепла вашим блюдам в холодное время и укрепят здоровье.

Особенно полезно есть острую пищу на растительной основе: корицу, куркуму, чеснок, имбирь, тмин и перец чили. Их можно смело добавлять в жирные мясные блюда, чтобы сделать их здоровыми.

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Польза острой пищи

Защитит сердце



Защитите свое сердце / Фото Unsplash

Красный перец станет вашим защитником от сердечных заболеваний. Он способен снижать уровень липопротеинов низкой плотности, их также часто называют "плохим" холестерином. Об этом говорится в исследовании, которое показало, что употребление красного перца может снизить уровень смертности от сердечных заболеваний на 13%.

Способствует долголетию

Это может показаться странным, но перец чили – продлевает жизнь. Ученые нашли связь между употреблением острой пищи и долголетием. Те, кто ел острую пищу ежедневно, имели на 14% более низкий риск смертности.

Ускорение метаболизма



Острая пища поможет похудеть / Фото Unsplash

Нормальный обмен веществ способствует похудению, поэтому вы можете сбросить лишние кило только добавив определенные приправы в рацион. Исследование показало, что острая пища ускоряет метаболизм и помогает похудеть без негативных побочных эффектов. Чтобы получить такой положительный результат, ученые рекомендуют употреблять перец чили, который содержит компонент капсаицин. Именно он играет важную роль в организме человека и имеет множество преимуществ для метаболического здоровья.

Снижает риск рака

Этот факт требует дополнительных исследований, однако его можно считать проверенным. Существуют эпидемиологические и экспериментальные доказательства положительного влияния фитохимические вещества, в частности капсаицина.

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Острая пища обладает противомикробным и противовирусным действем



Острые приправы защищают пищу от вредных бактерий / Фото Unsplash

Индийской кухни характерны очень горячие блюда, и это неспроста. Дело в том, что в жарком климате продукты быстро портятся. В этом случае приправы часто становятся спасителями от вредных бактерий. Этому способствует капсаицин, который эффективно борется с двумя формами пищевых патогенов и тремя вирусами.

Людям, имеющим язву желудка, проблемы с желчным пузырем, розацеа (кожное заболевание, характеризующееся покраснением лица), либо похожие заболевания, следует сократить или вообще отказаться от употребления острой пищи.