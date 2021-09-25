Фарширований перець з яйцями та сиром: смачний сніданок і лише 180 калорій

Якщо цікаві та корисні ідеї для сніданків закінчились, не хвилюйтесь. Ми доповнимо вашу книгу рецептів ще одним смачним варіантом.

Приготуйте яйця прямо у болгарському перці. Оригінальний сніданок точно буде до вподоби вашій сім'ї.

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Рецепт фаршированого перцю

Інгредієнти

2 великі болгарські перці;

пів чайної ложки солі;

4 яйця;

2 столові ложки знежиреного молока;

щіпка перцю;

1 столова ложка оливкової олії;

пів склянки цибулі;

2 склянки шпинату;

⅓ склянки сиру фета;

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Спосіб приготування



Приготуйте смачний сніданок з перцю / Фото Eating Well

Крок 1. Промийте перець під водою, розріжте навпіл та видаліть усе насіння. Покладіть розрізом вгору на тарілку та поставте у мікрохвильову піч на 2 – 3 хвилини, щоб він став м'яким. Після цього просушіть та натріть сіллю.

Крок 2. Розігрійте пательню, додайте олії та висипте туди подрібнену цибулю. Обсмажуйте до золотої скоринки протягом 2 хвилин. За цей час промийте та наріжте шпинат, додайте на пательню та готуйте ще 1 – 2 хвилини.

Крок 3. У місткості змішайте яйця, молоко та мелений перець. Начиніть перець шпинатом, посипте фетою і вилийте зверху яєчну суміш.

Крок 4. Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте протягом 30 – 35 хвилин, поки начинка не схопиться.