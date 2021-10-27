Додайте червоного у раціон: чим корисний гранат

Гранат – традиційна зимова ягода. Він отримав яскравий червоний колір завдяки поліфенолам, які входять до складу.

Цей продукт хизується двома основними корисними антиоксидантами. Вони будуть справжньою знахідкою у прохолодну погоду.

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Чим корисний гранат

Поліфеноли – це антиоксиданти, які входять у склад гранату. Вони слугують захистом наших клітин від пошкоджень та хронічних запалень. Проте головними перевагами гранату є пунікалагін та елагова кислота.



Гранат дуже корисний / Фото Unsplash

Користь елагової кислоти

Елагова кислота – це справжнє джерело корисних елементів. Вона покращує роботу печінки та стимулює вироблення колагену. Також вона потішить антибактеріальними та антигрибковими властивостями, що особливо актуально в осінньо-зимовий період. Варто зазначити, що елагова кислота погано розчиняється у воді та складно засвоюється. Окрім гранату, вона також входить у склад малини та ожини.

Корисні властивості пунікалагіну



Пунікалагін дуже корисний / Фото Unsplash

Цей елемент є найбільш дослідженим. При потраплянні в організм він перетворюється на галагову та елагову кислоту. Його перевагою також є біодоступність: він набагато легше засвоюється у тілі. Пунікалагін сприяє роботі серцево-судинної системи, покращує стан хрящової тканини, допомагає знизити запалення у суглобах.

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Інші корисні властивості

Гранат має комплексний позитивний вплив на організм, адже його зерна містять фруктові кислоти. Вони покращують процес травлення та апетит. Шкірку граната також не варто викидати. Її можна висушувати, подрібнювати та заварювати.