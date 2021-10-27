Добавьте красного в рацион: чем полезен гранат
Источник:24 канал
Гранат – традиционная зимняя ягода. Он получил яркий красный цвет благодаря входящим в состав полифенолам.
Этот продукт богатый двумя основными полезными антиоксидантами. Они будут настоящей находкой в прохладную погоду.
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Чем полезен гранат
Полифенолы – это антиоксиданты, входящие в состав граната. Они служат защитой наших клеток от повреждений и хронических воспалений. Однако главными преимуществами граната есть пуникалагин и элаговая кислота.
Гранат очень полезен / Фото Unsplash
Польза элаговой кислоты
Элаговая кислота – это настоящий источник полезных элементов. Она улучшает работу печени и стимулирует выработку коллагена. Также она порадует антибактериальными и антигрибковыми свойствами, что особенно актуально в осенне-зимний период. Следует отметить, что элаговая кислота плохо растворяется в воде и сложно усваивается. Кроме граната она также входит в состав малины и ежевики.
Полезные свойства пуникалагана
Пуникалагин очень полезен / Фото Unsplash
Этот элемент наиболее исследован. При попадании в организм он превращается в галлаговую и элаговую кислоту. Его преимущество также биодоступность: он гораздо легче усваивается в теле. Пуникалагин способствует работе сердечно-сосудистой системы, улучшает состояние хрящевой ткани, помогает снизить воспаление в суставах.
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Другие полезные свойства
Гранат оказывает комплексное положительное влияние на организм, ведь его зерна содержат фруктовые кислоты. Они улучшают процесс пищеварения и аппетит. Кожу граната тоже не стоит выбрасывать. Ее можно сушить, измельчать и заваривать.