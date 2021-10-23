Діти будуть у захваті: корисні рисові кульки в шоколаді за 15 хвилин

Цей універсальний десерт чудово підійде для дітей та тих, хто береже фігуру. Кульки з повітряного рису не місять шкідливих добавок, а смакують просто неймовірно.

Для приготування вам знадиться лише 4 інгредієнти та 15 хвилин вашого часу. Здорово 24 діляться простим рецептом, з яким справиться навіть дитина.

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Як приготувати рисові кульки

Інгредієнти

пів склянки арахісової або мигдальної пасти;

¾ склянки повітряного рису;

1 чайна ложка кленового сиропу;

пів склянки стружки чорного шоколаду.

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Спосіб приготування

Крок 1. У посудині змішайте арахісову пасту, повітряний рис та кленовий сироп. З цієї суміші зліпіть невеликі кульки, використовуючи приблизно 2 чайні ложки на кожну.

Крок 2. Форму для запікання застеліть пергаментним папером. Викладіть кульки на деко та помістіть у морозильну камеру на 15 хвилин. За цей час розтопіть шоколад.

Крок 3. Коли кульки стануть твердими, обмакайте їх у розтопленому шоколаді та знову помістіть у морозильну камеру на 15 хвилин, поки шоколад не застигне.

Насолоджуйтесь смачним десертом!