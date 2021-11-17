У чому відмінність між фізіологічним та психологічним голодом
Джерело:Body and Soul
Нерідко ми їмо тільки тому, що відчуваємо стрес, сумуємо або шукаємо підтримки. Тому так важливо навчитися розрізнятися фізіологічний та психологічний голод.
Щоб перестати заїдати стресові ситуації та неприємні емоції, спочатку поспостерігайте за своїм голодом та харчовими звичками. Розповідаємо як.
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Відмінності двох типів голоду
Фізіологічний голод з'являється поступово
Головна відмінність фізіологічного голоду від емоційного – у тому, що він наростає повільно. Це пов'язано з тим, що організму потрібен час, щоб перетравити їжу. Й під час цього процесу "зароджується" голод. У середньому на те, щоб переварити ситну їжу, нам потрібно від 1,5 – 3 годин. Тому якщо ви хочете їсти відразу після обіду – це лише від емоцій.
Голод пропадає після насичення
Справжній голод пропадає, коли організм наситився їжею. Якщо ви їсте і не можете наїстися – варто сповільнитися та прислухатися до свого тіла.
Ви хочете особливої їжі
Якщо ви справді голодні, організм прийме будь-що. В разі емоційного голоду – мозок сигналізуватиме, що він хоче особливої страви з особливого місця, приміром картоплі фрі, бургера, чипсів, піци чи шоколаду.
Почуття провини
Якщо ви задовольнили свій фізичний голод, ви почуватиметеся чудово. Натомість емоційний голод провокує почуття провин за те, що ви з'їли.
Як навчитися їсти лише в разі потреби
Дієтологиня Фелісіті Харлі розповідає, що дієвий інструмент, який допоможе вам відслідковувати істинний голод – це 10-бальна шкала. Вона додає, що такий метод допомагає вибудувати здорові стосунки з їжею та уникнути переїдань.
Проаналізуйте свій стан від 1 – 10.
Шкала ситості
Наприклад:
- 1 – голод, який супроводжується слабкістю;
- 2 – голод, який провокує роздратованість;
- 3 – голод, який впливає на працездатність;
- 4 – ви здатні контролювати голод;
- 5 – ви наїлися та відчуваєте легкість;
- 6 – ви наїлися та контролюєте свої потяги до їжі;
- 7 – відчуття легкого переповнення шлунка;
- 8 – відчуваєте дискомфорт від їжі;
- 9 – здуття живота;
- 10 – від їжі вірне, клубок у горлі, повне пересичення.
Намагайтесь не допускати крайнощів. Тримайте себе в межах 5 – 6 позиції та зупиняйтеся, коли відчуваєте 7 чи 8. Оцінюйте свій стан після кожного прийому їжі, щоб уникнути недо- чи переїдання.