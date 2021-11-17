У чому відмінність між фізіологічним та психологічним голодом

Щоб перестати заїдати стресові ситуації та неприємні емоції, спочатку поспостерігайте за своїм голодом та харчовими звичками. Розповідаємо як.

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Головна відмінність фізіологічного голоду від емоційного – у тому, що він наростає повільно. Це пов'язано з тим, що організму потрібен час, щоб перетравити їжу. Й під час цього процесу "зароджується" голод. У середньому на те, щоб переварити ситну їжу, нам потрібно від 1,5 – 3 годин. Тому якщо ви хочете їсти відразу після обіду – це лише від емоцій.

Голод пропадає після насичення

Справжній голод пропадає, коли організм наситився їжею. Якщо ви їсте і не можете наїстися – варто сповільнитися та прислухатися до свого тіла.

Ви хочете особливої їжі

Якщо ви справді голодні, організм прийме будь-що. В разі емоційного голоду – мозок сигналізуватиме, що він хоче особливої страви з особливого місця, приміром картоплі фрі, бургера, чипсів, піци чи шоколаду.

Почуття провини

Якщо ви задовольнили свій фізичний голод, ви почуватиметеся чудово. Натомість емоційний голод провокує почуття провин за те, що ви з'їли.

Як навчитися їсти лише в разі потреби

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