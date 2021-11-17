В чем разница между физиологическим и психологическим голодом

Нередко мы едим только потому, что испытываем стресс, скучаем или ищем поддержку. Поэтому так важно научиться различаться физиологический и психологический голод.

Чтобы перестать заедать стрессовые ситуации и неприятные эмоции, сначала понаблюдайте за голодом и пищевыми привычками. Рассказываем как.

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Различия двух типов голода

Физиологический голод появляется постепенно

Главное отличие физиологического голода от эмоционального – в том, что он нарастает медленно. Это связано с тем, что организму нужно время, чтобы переварить пищу. И во время этого процесса "зарождается" голод. В среднем для того, чтобы переварить сытную пищу, нам нужно от 1,5 – 3 часов. Поэтому если вы хотите есть сразу после обеда – это от эмоций.

Голод пропадает после насыщения

Настоящий голод пропадает, когда организм насытился. Если вы едите и не можете наесться – следует замедлиться и прислушиваться к своему телу.

Вы хотите особенной еды

Если вы действительно голодны, организм примет что угодно. В случае эмоционального голода – мозг будет сигнализировать, что он хочет особого блюда из особого места, например картофеля фри, бургера, чипсов, пиццы или шоколада.

Чувство вины

Если вы удовлетворили свой физический голод, вы будете чувствовать себя отлично. Эмоциональный голод, в свою очередь, провоцирует чувство вины за то, что вы съели.

Как научиться есть только в случае необходимости

Оценивайте степень сытости / Фото Pexels

Диетология Фелисити Харли рассказывает, что действенный инструмент, который поможет вам отслеживать истинный голод – это 10-балльная шкала. Она добавляет, что такой метод помогает выстроить здоровые отношения с едой и избежать перееданий.

Проанализируйте состояние от 1 – 10.

Шкала сытости

Например:

1 – голод, сопровождающийся слабостью;

2 – голод, провоцирующий раздраженность;

3 – голод, влияющий на работоспособность;

4 – вы способны контролировать голод;

5 – вы наелись и чувствуете легкость;

6 – вы наелись и контролируете свои влечения к пище;

7 – ощущение легкого переполнения желудка;

8 – чувствуете дискомфорт от еды;

9 – вздутие живота;

10 – клубок в горле, полное пресыщение.

Старайтесь не допускать крайности. Держите себя в пределах 5 – 6 позиции и останавливайтесь, когда чувствуете 7 или 8. Оценивайте свое состояние после каждого приема пищи, чтобы избежать недо- или переедания.