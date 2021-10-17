У чому секрет хлорофілу та чому з нього варто починати ранок

17 жовтня 2021 , 17:14
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Джерело:

24 канал

Аби отримати заряд енергії на весь день потрібно правильно розпочинати свій ранок. Зокрема допоможуть підтримувати організм в тонусі деякі мікроелементи.

Серед найбільш потрібних організму є хлорофіл. Це зелений пігмент, який входить до складу хлоропластах рослин.

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Чому корисний хлорофіл

Позитивний вплив хлорофілу вперше був досліджений у 1940 році, а результати опублікували у "Американському хірургічному журналі". Тоді вчені виявили, що він може прискорювати процес регенерації тканин. Також цей елемент вже тоді вважався ефективним при інфекційних захворюваннях.


Хлорофіл допоможе почуватись здоровим / Фото Unsplash

Згодом антиоксидант дослідили детальніше і зрозуміли, що його також можна використовувати як профілактичний засіб проти пухлини товстої кишки. Тому зелені овочі та фрукти часто вважаються чудовими захисниками та попередниками онкологічних захворювань. А саме, хлорофіл запобігає порушенню структури ДНК та блокує перетворення здорових клітин у ракові.

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Також відомі й інші позитивні властивості хлорофілу

  • Він пришвидшує формування сполучної тканини, яка потрібна для загоєння ерозій, виразок, відкритих ран.
  • Хлорофіл сприяє виведенню токсинів з організму та стимулює роботу всіх органів завдяки антиоксидантним властивостям.
  • Цей елемент підвищує функцію щитоподібної залози та підсилює секрецію ферментів підшлункової залози, також ефективний при анемії, регулює кров'яний тиск та знижує рівень стресу.
  • Антибактеріальна дія – найбільш важлива, адже вона допоможе як при гострому респіраторному захворюванні, так при хронічних виразках чи ерозії.


Зелені овочі містять багато хлорофілу / Фото Unsplash

Такими корисним властивостями володіють усі рослини, багаті хлорофілом, зокрема варто зробити акцент на брюссельській капусті, броколі, шпинаті, люцерні, спіруліні та паростках пшениці.

Автор: Ірина Бенцак