У чому секрет хлорофілу та чому з нього варто починати ранок

Аби отримати заряд енергії на весь день потрібно правильно розпочинати свій ранок. Зокрема допоможуть підтримувати організм в тонусі деякі мікроелементи.

Серед найбільш потрібних організму є хлорофіл. Це зелений пігмент, який входить до складу хлоропластах рослин.

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Чому корисний хлорофіл

Позитивний вплив хлорофілу вперше був досліджений у 1940 році, а результати опублікували у "Американському хірургічному журналі". Тоді вчені виявили, що він може прискорювати процес регенерації тканин. Також цей елемент вже тоді вважався ефективним при інфекційних захворюваннях.



Хлорофіл допоможе почуватись здоровим / Фото Unsplash

Згодом антиоксидант дослідили детальніше і зрозуміли, що його також можна використовувати як профілактичний засіб проти пухлини товстої кишки. Тому зелені овочі та фрукти часто вважаються чудовими захисниками та попередниками онкологічних захворювань. А саме, хлорофіл запобігає порушенню структури ДНК та блокує перетворення здорових клітин у ракові.

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Також відомі й інші позитивні властивості хлорофілу

Він пришвидшує формування сполучної тканини, яка потрібна для загоєння ерозій, виразок, відкритих ран.

Хлорофіл сприяє виведенню токсинів з організму та стимулює роботу всіх органів завдяки антиоксидантним властивостям.

Цей елемент підвищує функцію щитоподібної залози та підсилює секрецію ферментів підшлункової залози, також ефективний при анемії, регулює кров'яний тиск та знижує рівень стресу.

Антибактеріальна дія – найбільш важлива, адже вона допоможе як при гострому респіраторному захворюванні, так при хронічних виразках чи ерозії.



Зелені овочі містять багато хлорофілу / Фото Unsplash

Такими корисним властивостями володіють усі рослини, багаті хлорофілом, зокрема варто зробити акцент на брюссельській капусті, броколі, шпинаті, люцерні, спіруліні та паростках пшениці.