В чем секрет хлорофилла и почему с него следует начинать утро

Чтобы получить заряд энергии на весь день нужно правильно начинать свое утро. В частности помогут поддерживать организм в тонусе некоторые микроэлементы.

Среди наиболее востребованных организма является хлорофилл. Это зеленый пигмент, который входит в состав хлоропластах растений.

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Почему полезен хлорофилл

Положительное влияние хлорофилла впервые было исследовано в 1940 году, а результаты опубликовали в "Американском хирургическом журнале". Тогда ученые обнаружили, что он может ускорять процесс регенерации тканей. Также этот элемент уже тогда считался эффективным при инфекционных заболеваниях.



Хлорофилл поможет чувствовать себя здоровым / Фото Unsplash

Впоследствии антиоксидант исследовали подробно и поняли, что его можно использовать как профилактическое средство против опухоли толстой кишки. Поэтому зеленые овощи и фрукты часто считаются замечательными защитниками и предшественниками онкологических заболеваний. А именно, хлорофилл предотвращает нарушение структуры ДНК и блокирует превращение здоровых клеток в раковые.

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Также известны и другие положительные свойства хлорофилла

Он ускоряет формирование соединительной ткани, которая нужна для заживления эрозий, язв, открытых ран.

Хлорофилл способствует выведению токсинов из организма и стимулирует работу всех органов благодаря антиоксидантным свойствам.

Этот элемент повышает функцию щитовидной железы и усиливает секрецию ферментов поджелудочной железы, также эффективен при анемии, регулирует кровяное давление и снижает уровень стресса.

Антибактериальное действие – наиболее важное, ведь оно поможет как при остром респираторном заболевании, так при хронических язвах или эрозии.



Зеленые овощи содержат много хлорофилла / Фото Unsplash

Такими полезным свойствами обладают все растения, богатые хлорофиллом, в частности стоит сделать акцент на брюссельской капусте, брокколи, шпинате, люцерне, спирулины и ростках пшеницы.