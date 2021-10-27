З чим приготувати макарони: смачна паста з м'ятою та мигдалем

27 жовтня 2021 , 09:49
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Джерело:

Womens Health

Італійська кухня славиться багатьма цікавими рецептами пасти. Тут разом з макаронами готують усе: м'ясо, рибу, овочі і навіть картоплю.

Здорово 24 діляться з вами ще одним цікавим способом приготування макаронів. Соус з м'яти та мигдалю точно буде вам до вподоби.

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Рецепт пасти з м'ятою та мигдалем


Соус песто з мигдалем / Фото Unsplash

Інгредієнти

  • пів кілограма пасти пенне;
  • 1 склянка петрушки;
  • пів склянки листя м'яти
  • пів склянки смаженого мигдалю;
  • 1 перець чилі;
  • 1 зубчик часнику;
  • 1 столова ложка соку лайму;
  • пів склянки оливкової олії;
  • сіль та перець.

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Спосіб приготування


Приготуйте пасту з м'ятою та мигдалем / Фото Womens Health

Крок 1. Наберіть у каструлю воду, закип'ятіть, висипте макарони та готуйте відповідно до інструкції. Після цього потрібно вилити зайву воду і перемісти макарони у велику місткість.

Крок 2. За цей час приготуйте соус песто. Помістіть у блендер петрушку, м'яту, мигдаль, подрібнений перець чилі без кісточок, часник, сік лайма та 1/4 чайної ложки солі. Перетворіть всі інгредієнти в однорідну суміш, додайте оливкову олію і ще раз добре перемішайте.

Крок 3. Соус вилийте у місткість з макаронами, зверху приправте олією, сіллю та перцем і добре перемішайте. Подавати такий гарнір можна з рибою, морепродуктами та м'ясом.

Автор: Ірина Бенцак