С чем приготовить макароны: вкусная паста с мятой и миндалем
Источник:Womens Health
Итальянская кухня славится многими интересными рецептами пасты. Здесь вместе с макаронами готовят все: мясо, рыбу, овощи и даже картошку.
Здорово 24 делятся с вами еще одним интересным способом приготовления макарон. Соус из мяты и миндаля точно вам понравится.
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Рецепт пасты с мятой и миндалем
Соус песто с миндалем / Фото Unsplash
Ингредиенты
- полкилограмма пасты пенне;
- 1 стакан петрушки;
- пол стакана листьев мяты;
- пол стакана жареного миндаля;
- 1 перец чили;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 столовая ложка сока лайма;
- пол стакана оливкового масла;
- соль и перец.
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Способ приготовления
Приготовьте пасту с мятой и миндалем / Фото Womens Health
Шаг 1. Наберите в кастрюлю воду, вскипятите, высыпьте макароны и готовьте в соответствии с инструкцией . После этого нужно вылить лишнюю воду и переместить макароны в большую емкость.
Шаг 2. За это время приготовьте соус песто. Поместите в блендер петрушку, мяту, миндаль, измельченный перец чили без косточек, чеснок, сок лайма и 1/4 чайной ложки соли. Превратите все ингредиенты в однородную смесь, добавьте оливковое масло и еще раз хорошо перемешайте.
Шаг 3. Соус вылейте в емкость с макаронами, сверху приправьте растительным маслом, солью, перцем и хорошо перемешайте. Подавать такой гарнир можно с рыбой, морепродуктами и мясом.