С чем приготовить макароны: вкусная паста с мятой и миндалем

27 октября 2021 , 09:49
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Источник:

Womens Health

Итальянская кухня славится многими интересными рецептами пасты. Здесь вместе с макаронами готовят все: мясо, рыбу, овощи и даже картошку.

Здорово 24 делятся с вами еще одним интересным способом приготовления макарон. Соус из мяты и миндаля точно вам понравится.

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Рецепт пасты с мятой и миндалем


Соус песто с миндалем / Фото Unsplash

Ингредиенты

  • полкилограмма пасты пенне;
  • 1 стакан петрушки;
  • пол стакана листьев мяты;
  • пол стакана жареного миндаля;
  • 1 перец чили;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 столовая ложка сока лайма;
  • пол стакана оливкового масла;
  • соль и перец.

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Способ приготовления


Приготовьте пасту с мятой и миндалем / Фото Womens Health

Шаг 1. Наберите в кастрюлю воду, вскипятите, высыпьте макароны и готовьте в соответствии с инструкцией . После этого нужно вылить лишнюю воду и переместить макароны в большую емкость.

Шаг 2. За это время приготовьте соус песто. Поместите в блендер петрушку, мяту, миндаль, измельченный перец чили без косточек, чеснок, сок лайма и 1/4 чайной ложки соли. Превратите все ингредиенты в однородную смесь, добавьте оливковое масло и еще раз хорошо перемешайте.

Шаг 3. Соус вылейте в емкость с макаронами, сверху приправьте растительным маслом, солью, перцем и хорошо перемешайте. Подавать такой гарнир можно с рыбой, морепродуктами и мясом.

Автор: Ірина Бенцак