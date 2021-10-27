С чем приготовить макароны: вкусная паста с мятой и миндалем

Итальянская кухня славится многими интересными рецептами пасты. Здесь вместе с макаронами готовят все: мясо, рыбу, овощи и даже картошку.

Здорово 24 делятся с вами еще одним интересным способом приготовления макарон. Соус из мяты и миндаля точно вам понравится.

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Рецепт пасты с мятой и миндалем



Соус песто с миндалем / Фото Unsplash

Ингредиенты

полкилограмма пасты пенне;

1 стакан петрушки;

пол стакана листьев мяты;

пол стакана жареного миндаля;

1 перец чили;

1 зубчик чеснока;

1 столовая ложка сока лайма;

пол стакана оливкового масла;

соль и перец.

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Способ приготовления



Приготовьте пасту с мятой и миндалем / Фото Womens Health

Шаг 1. Наберите в кастрюлю воду, вскипятите, высыпьте макароны и готовьте в соответствии с инструкцией . После этого нужно вылить лишнюю воду и переместить макароны в большую емкость.

Шаг 2. За это время приготовьте соус песто. Поместите в блендер петрушку, мяту, миндаль, измельченный перец чили без косточек, чеснок, сок лайма и 1/4 чайной ложки соли. Превратите все ингредиенты в однородную смесь, добавьте оливковое масло и еще раз хорошо перемешайте.

Шаг 3. Соус вылейте в емкость с макаронами, сверху приправьте растительным маслом, солью, перцем и хорошо перемешайте. Подавать такой гарнир можно с рыбой, морепродуктами и мясом.