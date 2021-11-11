Чим начинити лаваш, щоб він був корисним
Джерело:Інстаграм Світлани Фус
Лаваш до вподоби багатьом, адже у нього можна завернути все, що знайдеться під рукою, і вийде швидкий обід. До того ж такий перекус не принесе зайвих калорій, якщо ви завчасно покладете у холодильник потрібні продукти.
Для приготування лаваша можна використовувати м'ясо, овочі чи рибу. Аби ви могли урізноманітнювати буденність та експериментувати з різними смаками, ми вирішили поділитись із вами корисним тандемами, які стануть у пригоді.
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Що завернути у лаваш
Дієтологиня Світлана Фус у своєму інстаграмі поділилась великим списком продуктів, які можна поєднувати у корисні перекуси. Ви можете обрати саме той варіант, який вам найбільше до смаку:
- нежирний сир, зелень і часник;
- курка, листя салату, помідор, грецький йогурт, діжонська гірчиця; ⠀
- слабосолона сьомга, свіжий огірок, зелень, кілька крапель лимонного соку;⠀
- консервований тунець у власному соку, листя салату, свіжий огірок, помідор та болгарський перець;
- вершковий сир (нежирний), варені очищені креветки, зубчик часнику;⠀
- сир і банан (у духовку на 5 – 10 хвилин).
Приготуйте корисну начинку / Фото Unsplash
Для приготування швидкої та корисної вечері під рукою завжди повинні бути здорові продукти. Для цього покладіть у холодильник свіжі листи лаваша разом з додатками, які можна в нього завернути:
- варене куряче або індиче філе;⠀
- нежирні тверді сири;⠀
- йогурти без добавок;⠀
- нежирний сир;⠀
- смажені гриби;⠀
- овочі;⠀
- будь-яка зелень;⠀
- морепродукти;⠀
- риба (зверніть увагу на філе з нежирних сортів);⠀
- хумус;⠀
- маринована цибуля;⠀
- часник.
У якості соусу можете використовувати грецький йогурт або ж олію. Також не забувайте про спеції: сіль та перець стануть вам у пригоді. Готувати лаваш можна на грилі, у духовці або ж на пательні, додаючи кільки крапель олії.
Лаваш – це корисна і здорова страва / Фото Unsplash
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Текст публікації Світлани Фус:
Вибір начинки обмежується лише її калорійністю. В іншому ж, те, чим начинити лаваш, залежить від індивідуальних смакових уподобань.
- Нежирний сир + зелень + часник.⠀
- Курка + листя салату + помідор + грецький йогурт + діжонська гірчиця. ⠀
- Слабосолона сьомга + свіжий огірок + зелень, + кілька крапель лимонного соку.⠀
- Консервований тунець у власному соку + листя салату + свіжий огірок + помідор + болгарський перець.⠀
- Вершковий сир (нежирний) + варені очищені креветки + зубчик часнику.
- Сир + банан (у духовку на 5 – 10 хвилин).
Смачною та дієтичною начинкою для лаваша стануть:⠀
- варене куряче або індиче філе;⠀
- нежирні тверді сири;⠀
- йогурти без добавок;⠀
- нежирний сир;⠀
- смажені гриби;⠀
- овочі;⠀
- будь-яка зелень;⠀
- морепродукти (у тому числі морський коктейль);⠀
- риба (особливо філе з нежирних сортів);⠀
- хумус;⠀
- маринована цибуля;⠀
- часник.
Як спеції в дієтичній начинці рекомендується використовувати мелений чорний перець і сіль. Охочим заправити начинку найкраще користуватися олією, краще оливковою. Якщо рецепт вимагає обсмажування, рекомендується скористатися невеликою кількістю олії.