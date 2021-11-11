Чем начинить лаваш, чтобы он был полезен
Источник:Инстаграм Светланы Фус
Лаваш нравится многим, ведь у него можно завернуть все, что найдется под рукой, и получится быстрый обед. К тому же такой перекус не принесет лишних калорий, если вы заранее положите в холодильник нужные продукты.
Для приготовления лаваша можно использовать мясо, овощи или рыбу. Чтобы вы могли разнообразить обыденность и экспериментировать с разными вкусами, мы решили поделиться с вами полезными тандемами, которые пригодятся.
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Что завернуть в лаваш
Диетология Светлана Фус поделилась большим списком продуктов, которые можно сочетать в полезных перекусах. Вы можете выбрать именно тот вариант, который вам больше по вкусу:
- нежирный творог, зелень и чеснок;
- курица, листья салата, помидор, греческий йогурт, дижонская горчица; ⠀
- слабосоленая семга, свежий огурец, зелень, несколько капель лимонного сока;⠀
- консервированный тунец в собственном соке, листья салата, свежий огурец, помидор и болгарский перец;
- сливочный сыр (нежирный), вареные очищенные креветки, зубчик чеснока;⠀
- творог и банан (в духовку на 5 – 10 минут).
Приготовьте полезную начинку / Фото Unsplash
Для приготовления быстрого и полезного ужина под рукой всегда должны быть здоровые продукты. Для этого положите в холодильник свежие листья лаваша вместе с приложениями, которые можно в него завернуть:
- вареное куриное или индюшиное филе;⠀
- нежирные твердые сыры;⠀
- йогурты без добавок;⠀
- нежирный творог;⠀
- жареные грибы;⠀
- овощи;⠀
- любая зелень;⠀
- морепродукты;⠀
- рыба (обратите внимание на филе из нежирных сортов);⠀
- перегной; ⠀
- маринованный лук;⠀
- чеснок.
В качестве соуса можете использовать греческий йогурт или масло. Также не забывайте о специях: соль и перец пригодятся вам. Готовить лаваш можно на гриле, в духовке или на сковороде, добавляя несколько капель масла.
Лаваш – это полезное и здоровое блюдо / Фото Unsplash
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Текст публикации Светланы Фус:
Выбор начинки ограничивается только калорийностью. В остальном же то, чем начинить лаваш, зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений.
- Нежирный сыр + зелень + чеснок.
- Курица + листья салата + помидор + греческий йогурт + дижонская горчица. ⠀
- Слабосоленая семга + свежий огурец + зелень, + несколько капель лимонного сока.
- Консервированный тунец в собственном соке + листья салата + свежий огурец + помидор + болгарский перец.
- Сливочный сыр (нежирный) + вареные очищенные креветки + зубчик чеснока.
- Сыр + банан (в духовку на 5 – 10 минут).
Вкусной и диетической начинкой для лаваша станут: ⠀
- вареное куриное или индюшиное филе;⠀
- нежирные твердые сыры;⠀
- йогурты без добавок;⠀
- нежирный творог;⠀
- жареные грибы;⠀
- овощи;⠀
- любая зелень;⠀
- морепродукты (в том числе морской коктейль); ⠀
- рыба (особенно филе из нежирных сортов); ⠀
- перегной; ⠀
- маринованный лук;⠀
- чеснок.
В качестве специй в диетической начинке рекомендуется использовать молотый черный перец и соль. Желающим заправить начинку лучше всего пользоваться маслом, лучше оливковым. Если рецепт требует обжаривания, рекомендуется использовать небольшое количество масла.