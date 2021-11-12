Без тромбів: як вберегти тіло при COVID-19

Серед негативних наслідків коронавірусної хвороби є тромбоз. Ризик розвитку цього захворювання у хворих збільшується в десятки разів.

Проте існують ефективні способи, які допоможуть захистити тіло від недуги. Здорово 24 діляться корисним порадами, які точно стануть у пригоді.

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Як запобігти утворенню тромбозу

Компресійні панчохи

Існують певні професійні засоби, які захищають від утворення тромбів в ногах. Ефективність компресійних панчіх вже неодноразово доведена. До того ж вони мають гарний вигляд і не псуватимуть вашого буденного вбрання. Придбати таке медичне приладдя можна в аптеках чи ортопедичних салонах.

Рухайтесь



Захистіться від тромбозу / Фото Unsplash

Не обов'язково випробовувати свої сили у тренажерному залі. Зберігайте постійний рух протягом дня: щогодини вставайте з крісла, якщо ви ведете малорухливий спосіб життя. Пройдіться за склянкою води, ходіть, розмовляючи по телефону, чи виходьте на 1 зупинку раніше по дорозі додому чи на роботу. Річ у тім, що саме м'язи гомілки не дають крові застоюватися та згущуватися.

Пийте воду

Баланс рідин в організмі важливий не лише для гарного самопочуття чи при правильному харчуванні. Вода підтримує ваш організм здоровим та рятує від багатьох захворювань. Норма складає 30 мілілітрів на 1 кілограм тіла, але вона може змінюватись через індивідуальні особливості. Розділіть приймання води на весь день та пийте часто невеликими дозами.

Кроворозріджувальні препарати



Пігулки не завжди ефективні / Фото Unsplash

Спеціальні медикаменти можна приймати лише за рекомендацією лікаря. Варто також знати, що не всі кроворозріджувальні препарати попередять появу тромбів при COVID-19. Особливо це стосується тих препаратів, які є легкодоступними в аптеках – вони не завжди принесуть користь, а можуть лише нашкодити організму.

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Контролюйте стан організму

Довірте це також сімейному лікарю. Саме він зможе вчасно виявити змінити та призначити необхідні додаткові обстеження. Також ви можете простежити за рівнем тромбоцитів та Д-димеру в крові протягом 21 дня після вакцинації, якщо для цього є показання.