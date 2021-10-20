Апетитна запіканка всього за 25 хвилин: приготуйте корисну вечерю

Здоровий раціон потрібно постійно урізноманітнювати новими рецептами, аби він не набрид. Цього разу ви можете потішити своїх рідних оригінальною запіканкою.

Неймовірне поєднання шпинату, фети та рису точно буде вам до душі. Ділимось рецептом у нашому матеріалі.

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Рецепт запіканки з рису, фети та шпинату

Інгредієнти

3 столові ложки оливкової олії;

1 цибулина;

300 грамів замороженого шпинату;

3 великі зубчики часнику;

3 склянки вареного коричневого рису;

¾ склянки подрібненого сиру фета;

¼ склянки подрібненого свіжого кропу;

пів чайної ложки меленого перцю;

¼ чайної ложки солі;

4 великі яйця;

¼ склянки сметани;

1 столова ложка цедри лимона.

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Спосіб приготування



Смачна та корисна вечеря / Фото Unsplash

Крок 1. Цибулю дрібно наріжте, а шпинат розморозьте і подрібніть. Змастіть пательню олією та висипте цибулю. Готуйте 4 хвилини до появи золотистої скоринки. Тоді додайте шпинат, часник та готуйте ще хвилину. Після цього зніміть з вогню і дайте трохи охолонути.

Крок 2. Перемістіть засмажку у каструлю, додайте рис, фету, кріп, перець і сіль. Перемішайте до однорідної суміші. Після цього збийте яйця і вилийте до рису.

Крок 3. Розігрійте духовку до 200 градусів, розрівняйте суміш шпателем та випікайте 25 хвилин.