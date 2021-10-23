Антимюллерів гормон: важливий показник резерву яєчників

Аналіз на антимюллерів гормон – ефективний спосіб визначити фертильність жінки. Рівень АМГ допомагає виявити передчасне згасання функції яєчників і діагностувати синдром полікістозних яєчників. Це – одне із перших лабораторних досліджень, які повинна прийти жінки, що страждає на безпліддя.

Антимюллерів гормон виробляється як у жіночому, так і у чоловічому організмі. У період внутрішньоутробного життя він відповідає за правильний розвиток статевих ознак.

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У плоду чоловічої статі пригнічує розвиток Мюллерової протоки, з якої пізніше мали б сформуватися жіночі статеві органи (матка, піхва, яєчники), а завдяки тестостерону, який виробляється клітинами Лейдіга, Вольфрова протока трансформується у чоловічі статеві органи правильної будови. Дефіцит АМГ призводить до того, що у плоду чоловічої статі формуються і жіночі, і чоловічі статеві органи.

АМГ відповідає за правильний розвиток статевих ознак / Фото Pexels

АМГ у жінок секретується зернистими клітинами преантральних та антральних фолікулів. У чоловіків – клітинами Сертолі в яєчках, які беруться за роботу, як тільки ці залози сформуються. Секреція цього гормону пригнічується андрогенами та естрогенами.

У жіночому організмі АМГ виконує вкрай важливу функцію – грамотно диференціює фолікули. Вироблятися яєчниками цей гормон починає у період статевого дозрівання. Протягом життя його рівень поступово знижується, досягаючи найнижчого у період менопаузи.

Рівень АМГ у репродуктивному віці є індикатором правильного розвитку фолікула яєчника, наявність якого дозволяє жінці завагітніти. Завдяки йому можна виявити синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) та рак яєчників.

Разом із фолікулостимулюючим гормоном антимюллерів гормон регулює дозрівання фолікулів, в яких розвивається яйцеклітина. Забір крові на визначення обох гормонів проводиться у перші дні менструального циклу (цього вимагає фолікулостимулюючий гормон).

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Рівень АМГ, який тісно пов’язаний з репродуктивною функцією жінки, дозволяє оцінити її шанс зачати дитину природним способом, а для пацієнток, які вагітніють за допомогою репродуктивних технологій (процедури in vitro),підібрати правильний протокол гормональної стимуляції.

Результат дослідження допомагає визначити ймовірність виникнення синдрому гіперстимуляції яєчників (надто сильну відповідь яєчників на контрольовану їх стимуляцію). Чим вищий рівень антимюллерового гормону, тим більші ризики, але також це шанс отримати під час пункції яєчників більшу кількість ооцитів.

У представників чоловічої статі дослідження цього гормону проводять:

з метою оцінки порушень секреції андрогенів;

як маркер наявності тканини яєчка;

у діагностиці гіпогонадного гіпогонадизму;

як маркер пошкодження яєчок при хіміотерапії в онкопацієнтів.

Показанням до обстеження є вроджені вади розвитку чоловічих статевих органів, наприклад, дисгенезія (аномальний розвиток яєчок).

Також рівень цього гормону допомагає діагностувати різні ендокринні захворювання як у жінок, так і у чоловіків, та, відповідно, призначити правильне їх лікування.

Інтерпретація результатів

Норма АМГ є приблизним значенням, яке відрізняється залежно від віку жінки. Діапазон від 1 до 3,0 нанограма на мілілітр вважається еталонним показником для пацієнток дітородного віку.

Низький рівень вказує на зменшення оваріального резерву, тобто малу кількість фолікулів, з яких може дозріти яйцеклітина – зниження фертильності або перехід жінку у перименопаузальну фазу. Показник нижче 1,0 нанограма на мілілітр є показанням до консультації у клініці, яка спеціалізується на лікуванні непліддя з метою діагностики передчасного згасання функції яєчників та призначення процедури in vitro.

Аналіз на АМГ призначають, якщо жінка не може завагітніти / Фото Pexels

Під час менопаузи рівень антимюллерового гормону зазвичай є низьким, але навіть якщо є вищим, ніж 1 нанограм на мілілітр, не означає, що жінка може легко та успішно завагітніти. Необхідно взяти до уваги, що з віком якість генетичного матеріалу погіршується.

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Високий рівень АМГ (понад 6,0 нанограма на мілілітр, а деякі джерела зазначають, що понад 3 нанограми на мілілітр) може сигналізувати про рак яєчника чи яєчок (у чоловіків) або так званий синдром полікістозних яєчників, що є наслідком виробництва надто великої кількості фолікулів, які зупинились у рості. Як результат, в організмі жінки викликає гормональний дисбаланс.

Коли потрібно виконати це дослідження

Вважається, що причиною синдрому полікістозних яєчників є інсулінорезистентність, а також надмірна продукція гіпофізом двох гормонів – лютеїнізуючого і фолікулостимулюючого. Пацієнтки із СПКЯ часто потерпають від гірсутизму (надмірного оволосіння) та ожиріння.

Визначення рівня антимюллерового гормону у крові – це перший крок, який повинна зробити жінка, котра не може завагітніти.

Який показник вважається критичним і означає, що необхідно вдатися до процедури штучного запліднення? Однозначно, йдеться про цифри менш як 1 нанограма на мілілітр. Наприклад, у деяких містах Польщі місцева влада співфінансує лікування безпліддя у жінок методом in vitro, якщо рівень антимюллерового гормону у них становить менше ніж 0,7 нанограма на мілілітр.

Як підготуватися до здачі аналізу

Щоб визначити рівень антимюллерового гормону, проводиться забір крові. Рівень АМГ залишається сталим і не залежить від дня циклу, прийому протизаплідних засобів або гормональної терапії. Дослідження – безболісне і не передбачає спеціальної підготовки. Проводити його можна у будь-яку пору доби незалежно від прийому їжі.

Де здати аналізи

Таке дослідження проводять приватні клініки. Результати, як правило, можна отримати протягом наступних 4 – 6 робочих днів.

Для правильної інтерпретації результатів лікарю необхідно оцінити всю клінічну картину, тому він може призначити пацієнту додаткові дослідження. Відхилення від норми в одному аналізі не обов’язково вказує на патологію.