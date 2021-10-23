Антимюллеров гормон: важный показатель резерва яичников

Анализ на антимюллеров гормон – эффективный способ определить фертильность женщины. Уровень АМГ помогает выявить преждевременное угасание функции яичников и диагностировать синдром поликистозных яичников. Это – один из первых лабораторных исследований, которое должна прийти женщины, страдающая бесплодием.

Антимюллеров гормон вырабатывается как в женском, так и в мужском организме. В период внутриутробной жизни он отвечает за правильное развитие половых признаков.

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У плода мужского пола подавляет развитие мюллеровых протоков, из которых позже должны сформироваться женские половые органы (матка, влагалище, яичники), а благодаря тестостерону, вырабатываемым клетками Лейдига, вольфровые протоки трансформируется в мужские половые органы правильного строения. Дефицит АМГ приводит к тому, что у плода мужского пола формируются и женские, и мужские половые органы.

АМГ отвечает за правильное развитие половых признаков / Фото Pexels

АМГ у женщин секретируется зернистыми клетками преантральних и антральных фолликулов. У мужчин – клетками Сертоли в яичках, которые приступают к работе, как только эти железы сформируются. Секреция этого гормона подавляется андрогенами и эстрогенами.

В женском организме АМГ выполняет крайне важную функцию – грамотно дифференцирует фолликулы. Производиться яичниками этот гормон начинает в период полового созревания. В течение жизни его уровень постепенно снижается, достигая самого низкого в период менопаузы.

Уровень АМГ в репродуктивном возрасте является индикатором правильного развития фолликула яичника, наличие которого позволяет женщине забеременеть. Благодаря ему можно выявить синдром поликистозных яичников (СПКЯ) и рак яичников.

Вместе с фолликулостимулирующим гормоном антимюллеров гормон регулирует созревание фолликулов, в которых развивается яйцеклетка. Забор крови на определение обоих гормонов проводится в первые дни менструального цикла (этого требует фолликулостимулирующий гормон).

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Уровень АМГ, который тесно связан с репродуктивной функцией женщины, позволяет оценить ее шанс зачать ребенка естественным способом, а для пациенток, которые беременеют с помощью репродуктивных технологий (процедуры in vitro)подобрать правильный протокол гормональной стимуляции.

Результат исследования помогает определить вероятность возникновения синдрома гиперстимуляции яичников (особенно сильного ответа яичников на контролируемую их стимуляцию). Чем выше уровень антимюллерового гормона, тем больше риски, но также это шанс получить во время пункции яичников большее количество ооцитов.

У представителей мужского пола исследование этого гормона проводят:

для оценки нарушений секреции андрогенов;

как маркер наличия ткани яичка;

в диагностике гипогонадного гипогонадизма;

как маркер повреждения яичек при химиотерапии у онкопациентов.

Показанием к исследованию являются врожденные пороки развития мужских половых органов, например, дисгенезия (аномальное развитие яичек).

Также уровень этого гормона помогает диагностировать различные эндокринные заболевания, как у женщин, так и у мужчин, и, соответственно, назначить правильное их лечение.

Интерпретация результатов

Норма АМГ является приблизительным значением, которое отличается в зависимости от возраста женщины. Диапазон от 1 до 3,0 нанограмма на миллилитр считается эталонным показателем для пациенток детородного возраста.

Низкий уровень указывает на уменьшение овариального резерва, то есть малое количество фолликулов, из которых может созреть яйцеклетка – снижение фертильности или переход женщину в перименопаузальную фазу. Показатель ниже 1,0 нанограмма на миллилитр является показанием к консультации в клинике, специализирующейся на лечении бесплодия с целью диагностики преждевременного угасания функции яичников и назначения процедуры in vitro.

Анализ на АМГ назначают, если женщина не может забеременеть / Фото Pexels

Во время менопаузы уровень антимюллерового гормона обычно низкий, но даже если выше, чем 1 нанограмм на миллилитр, не означает, что женщина может легко и успешно забеременеть. Необходимо учесть, что с возрастом качество генетического материала ухудшается.

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Высокий уровень АМГ (более 6,0 нанограмма на миллилитр, а некоторые источники отмечают, что более 3 нанограмм на миллилитр) может сигнализировать о раке яичника или яичек (у мужчин) либо т. н. синдроме поликистозных яичников, что является следствием производства слишком большого количества фолликулов, которые остановились в росте. Как результат, в организме женщины возникает гормональный дисбаланс.

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Когда нужно выполнить это исследование

Считается, что причиной синдрома поликистозных яичников является инсулинорезистентность, а также избыточная продукция гипофизом двух гормоновлютеинизирующего и фолликулостимулирующего. Пациентки с СПКЯ часто страдают от гирсутизма (избыточного оволосения) и ожирения.

Определение уровня антимюллерова гормона в крови – это первый шаг, который должна сделать женщина, если она не может забеременеть.

Какой показатель считается критическим и означает, что необходимо прибегнуть к процедуре искусственного оплодотворения? Однозначно, говорится о цифрах менее 1 нанограмма на миллилитр. Например, в некоторых городах Польши местные власти финансируют лечения бесплодия у женщин методом in vitro, если уровень антимюллерового гормона у них составляет менее 0,7 нанограмма на миллилитр.

Как подготовиться к сдаче анализа

Чтобы определить уровень антимюллерового гормона, проводится забор крови. Уровень АМГ остается постоянным и не зависит от дня цикла, приема противозачаточных средств или гормональной терапии. Исследования – безболезненное и не предусматривает специальной подготовки. Проводить его можно в любое время суток независимо от приема пищи.

Где сдать

Такое исследование проводят частные клиники. Результаты, как правило, можно получить в течение 4 – 6 рабочих дней.

Для правильной интерпретации результатов врачу необходимо оценить всю клиническую картину, поэтому он может назначить пациенту дополнительные исследования. Отклонение от нормы в одном анализе необязательно указывает на патологию.