Алое вера проти гіперпігментації, акне та екземи: очистьте свою шкіру

Алое вера – це рослина, яка має гелеподібні нутрощі. Вона особливо популярна у косметології, адже володіє багатьма корисними властивостями.

Цей засіб використовують для лікування екземи, роздратувань, сонячних опіків та боротьби зі старінням. Здорово 24 розповідають про переваги алое вера для шкіри.

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Переваги алое вера

Гарно зволожує

99% цілющого гелю складається з води, яка підтримує водний баланс шкіри та зволожує. Також при потраплянні на шкіру алое вера може утримувати вологу тривалий час та зробить її пружною.

Засіб проти екземи



Гель алое вера чудово зволожує шкіру / Фото Unsplash

Алое – найкращі ліки для сухої шкіри та екземи, при якій з'являються сверблячі, сухі плями, тріщини та невеликі рани.

Алое вера буде корисним, адже:

має протизапальні властивості, які сприятимуть заспокоєнню роздратування;

допоможе загоїти ушкоджені ділянки шкіри;

запобігає інфекції, адже має антимікробні властивості.

Лікування сонячних опіків

Оскільки ця рослина легко бореться із запаленням, завдяки своїм властивостям, ви можете використовувати її для лікування сонячних опіків. Це буде актуальним завдяки сполукам під назвою антрахінони, які ефективно борються з почервонінням, набряком та допомагають полегшити біль.

Боротьба з гіперпігментацією



Ваша шкіра буде чистою / Фото Unsplash

Гіперпігментація пов'язана із надмірним виробленням меланіну. Саме через нього на шкірі з'являються темні плями. Стимулюють ріст цієї речовини сонячні промені. Алое вера допоможе позбутись пігментації, адже містить сполуку алоезину, яка пригнічує вироблення меланіну.

Як швидко заспокоїти свербіж шкіри голови

Лупа та лущення на шкірі голови – не найприємніше, що може трапитись у прохолодну пору. Сухість покриттів з'являється через ріст дріжджів. Продукт алое вера допоможе зволожити шкіру голови та заспокоїти свербіж.

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Забудьте про прищі



Забудьте про неприємні висипання / Фото Unsplash

Комплекс корисних властивостей алое вера допоможе боротись із висипаннями на шкірі: