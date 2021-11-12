Алоэ вера против гиперпигментации, акне и экземы: очистите свою кожу

Алоэ вера – это растение, имеющее гелеобразные внутренности. Оно особенно популярное в косметологии, ведь обладает многими полезными свойствами.

Это средство используют для лечения экземы, раздражений, солнечных ожогов и борьбы со старением. Здорово 24 рассказывают о преимуществах алоэ вера для кожи.

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Преимущества алоэ вера

Хорошо увлажняет

99% целебного геля состоит из воды, которая поддерживает водный баланс кожи и увлажняет ее. Также при попадании на кожу алоэ вера может удерживать влагу длительное время и сделает ее упругой.

Средство против экземы



Гель алоэ вера отлично увлажняет кожу / Фото Unsplash

Алоэ – лучшее лекарство для сухой кожи и экземы, при которой появляются зудящие, сухие пятна, трещины и небольшие раны.

Алоэ вера будет полезным, ведь:

обладает противовоспалительными свойствами, которые будут способствовать успокоению раздражения;

поможет залечить поврежденные участки кожи;

предотвращает инфекции, ведь обладает антимикробными свойствами.

Лечение солнечных ожогов

Поскольку это растение легко борется с воспалением благодаря своим свойствам, вы можете использовать его для лечения солнечных ожогов. Это будет актуально благодаря соединениям под названием антрахиноны, которые эффективно борются с покраснением, отеком и помогают облегчить боль.

Борьба с гиперпигментацией



Ваша кожа будет чистой / Фото Unsplash

Гиперпигментация связана с чрезмерной выработкой меланина. Именно из-за него на коже появляются темные пятна. Стимулируют рост этого вещества солнечные лучи. Алоэ вера поможет избавиться от пигментации, ведь содержит соединение алоэзина, которое угнетает выработку меланина.

Как быстро успокоить кожный зуд

Лупа и шелушение на коже головы – не самое приятное, что может случиться в прохладное время. Сухость покрытий возникает из-за роста дрожжей. Продукт алоэ вера поможет увлажнить кожу головы и успокоить зуд.

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Забудьте о прыщах



Забудьте о неприятных высыпаниях / Фото Unsplash

Комплекс полезных свойств алоэ вера поможет бороться с высыпаниями на коже: