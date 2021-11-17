5 здорових вуглеводів, які не варто ігнорувати

Люди, які дотримують правильного раціону та слідкують за калоріями, часто бояться вуглеводів. Проте цей корисний елемент потрібен для організму, адже він слугує паливом та додає енергії протягом дня.

Важливо відрізняти корисні та шкідливі вуглеводи. Солодощі та фаст-фуд точно не потішать здоровим впливом. Здорово 24 розповідають про ті вуглеводи, які безпечні для вашої фігури та потрібні для організму.

Корисно Глисти – з роботи: 10 найнебезпечніших професій

Корисні вуглеводи

Цільнозернові

Перевагою вживання цільнозернових продуктів є комплекс вітамінів, які вони містять. Річ у тім, що зерна мають 3 частини: висівки, зародок і ендосперм. Клітковина, вітаміни, мінерали, білок і корисні жири входять до складу висівок і зародків. Ендосперм складається лише з вуглеводів. Саме тому важливо віддавати перевагу саме цільнозерновим продуктам, які можуть допомогти захистити від хронічних захворювань, таких як діабет та рак.

Молочні продукти



Не бійтесь молочних продуктів / Фото Unsplash

Якщо ви не чутливі до лактози, можете без остраху їсти ці продукти. Вони слугують найкращим джерелом кальцію, вітаміну В12, калію та білка. За вуглеводи та цукор у таких продуктах відповідає лактоза, перетравлення якої уповільнюють інші корисні домішки. До того ж молочні продукти важливі для здоров'я кісток та м'язів.

Крохмалисті овочі

Тут варто керуватись правилом: чим більше, тим краще. Овочі наповнять організм клітковиною, допоможуть контролювати вміст цукру в крові, стабілізувати вагу та знизити ризик діабету. Вони також насичені антиоксидантами, які ефективно боротися із запаленнями та зміцнюють імунну систему.

Не варто боятись додавати у раціон деякі види цих корисних продуктів, зокрема картоплю чи кукурудзу. Вони теж належать до корисних овочів, навіть якщо і містять більше вуглеводів. Наприклад, картопля насичена клітковиною, калієм, вітаміном С і білком. Кукурудза може похвалитися схожим поживним вмістом. Тому сміливо додавайте у тарілку правильного раціону ці продукти.

Бобові



Бобові містять корисні вуглеводи / Фото Unsplash

Квасоля, нут і сочевиця мають дивовижну поживність. Звісно, ці продукти містять вуглеводи, але вони дають нашому організму лише енергію. До того ж це чудове джерело білка для веганів і вегетаріанців, клітковини, вітамінів та антиоксидантів. А серед позитивних впливів: покращення травлення, зниження ризику розвитку раку, зменшення ваги, нормалізація серцево-судинної системи.

Цікаво знати Замість солоденького: шпинатні тістечка з пармезаном

Фрукти

Багато хто боїться фруктів через високий вміст цукру, який відносять до "шкідливих" вуглеводів. Проте у такий продуктах підсолоджувач природний, а не штучний. Він потрапляє в організм разом з клітковиною та поживними речовинами, які уповільнюють стрибок цукру у крові. До того ж споживання таких корисних "солодощів" сприятиме зменшенню шкідливих смаколиків у раціоні.