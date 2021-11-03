У 40 все тільки починається: 5 фактів про "зрілий" секс

У 20 років більшість думає, що з віком сексуальне життя лише стає нуднішим. Проте саме у 40 ви зрозумієте, що нічого не знали про секс до цього.

Для багатьох пік сексуальної активності настає саме у дорослому віці, хоч ви можете про це і не здогадуватись. Про насолоду та зрілий секс розповідаємо у нашому матеріалі.

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5 неочікуваних фактів про зрілий секс

Після 40 вам точно доведеться докласти більше зусиль, аби отримати приємний результат, проте він буде того вартий.

Зміцнення стосунків



З віком відносини стають міцнішими / Фото Unsplash

Саме після 40 у відносинах пари відбувається певне відродження. Річ у тім, що саме в цьому віці секс повинен перестати бути буденністю. Зрілі пари до цього часу якраз навчаться трансформувати емоційну прихильність в сексуальну, тобто зможуть відкрито говорити про свої почуття, експериментувати та довіряти один одному. У таких відносинах чоловік та жінка не бояться потаємних бажань та не сприймають їх як ганебні. Рольові ігри, тантричний секс, спільний перегляд порно і багато іншого може з'явитись у вашому сексуальному житті.

Жіночий оргазм

Багато жінок після 40 відкривають для себе нові відчуття під час сексу. Вони почуваються більш розкутими і впевненими в собі. Дослідження, опубліковане в American Journal of Medicine, доводить, що 85% жінок після 40 років залишаються сексуально активними. А понад 50% жінок і після 60 дають волю сексуальним фантазіям.

Американський сексолог Грейсі Ландес пов'язує це з тим, що жінки у цьому віці переходять у нову фазу сексуальності. Вони чітко розуміють, що приносить їм задоволення, і отримують це.

Чоловіча витривалість



Чоловіки стають більш впевненими в собі / Фото Unsplash

Передчасна еякуляція – це знана проблема молодих чоловіків, яка часто є причиною незадоволеності жінок. Проте після 40 це вже не так актуально, адже через гормональні зміни чоловіки отримують здатність "триматися довше". До того ж чоловіки стають більш впевнені в собі.

Такі зміни сприяють налагодженню сексуальних відносин і дозволяють як чоловікові отримати більшу насолоду, так і задовольнити свою партнерку.

Розширені горизонти

У зрілому віці швидкий секс переростає у повільну насолоду. Партнери легше розширюють сексуальні горизонти і не зосереджуватися виключно на статевому акті з проникненням. Тут стає важливим емоційний зв'язок і бажання принести більше насолоди один одному.

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Більше сексу



У 40 секс стає частиною взаємовідносин / Фото Unsplash

Згідно з багатьма дослідженнями, роль сексу в житті зрілих людей набагато більша. Це не лише про те, щоб "м'яти простирадла" щодня. Американський психіатр Лора Берман стверджує, що секс стає частиною взаємовідносин партнерів. Серед негативів лише те, що люди часто не говорять про це один з одним.

Погана новина в тому, що друга половина життя несе певні сексуальні зміни, і вони даються людям нелегко. Але є і хороша новина. Доклавши невеликих зусиль, можна домогтися того, щоб ваше сексуальне життя приносило вам таке ж задоволення, як раніше, але при цьому робило ваші почуття до коханої людини ще сильнішими,

– пояснює американський медичний оглядач Майкл Кастлман.

Перш за все потрібно приймати себе та своє тіло таким, як воно є, та не соромитися вікових змін.