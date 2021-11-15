Наші здоров'я та краса залежать від безлічі факторів, і харчування – один із найголовніших. Так, дефіцит чи надлишок певних елементів може стати причиною ослаблення. ламкості та випадіння волосся.

Надмірне випадання волосся може бути викликане хворобами, стресом, стрімкою зміною ваги, а також – бути наслідком хімієтерапія. У будь-якому випадку разі при відхиленні від норми, варто звернутися до трихолога, який й виявить причину облисіння.

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Якщо лікар виключив серйозні захворювання, ймовірно, причина випадіння криється у неправильному харчуванні. Розповідаємо про найпоширеніші причини.

Надлишок вітаміну А

4 харчові звички, які провокують випадіння волосся / Фото unsplash

Найчастіше гіпервітаміноз виникає під час прийому вітамінних комплексів, але інколи причиною випадіння є надмірне захоплення деякими продуктами, наприклад морквою, гарбузом, персиками, абрикосами та зеленню.

Звісно, ви не зможете самостійно діагностувати надлишок вітаміну. Тому перш ніж скорочувати вживання цих продуктів – проконсультуйтеся з лікарем та здайте відповідні аналізи.

Дефіцит заліза і вітаміну B12

Дефіцит заліза може характеризуватися надмірною втратою волосся. До такого ж результату може призвести й недостатнє засвоєння вітаміну B12.

Щоб заповнити запаси цих елементів, варто підібрати правильні інгредієнти. Це насамперед яйця, молоко, сир, гриби, риба і молюски. Особливо багата на B12 – печінка. Для тих, хто не вживає продуктів тваринного походження, рекомендується додати в раціон чорний шоколад, ягоди, гречку і вівсянку. Також варто звернути увагу на бобові – горох, квасолю і сочевицю.

Організм не отримує достатньо білка

4 харчові звички, які провокують випадіння волосся / Фото unsplash

Дієта з низьким вмістом білка може провокувати випадання волосся. Зазвичай, її призначають під час лікування нирок, оскільки протеїни перенавантажують цей орган.

Проте, якщо ви відмовляєтеся від білків з іншої причини, – варто переглянути свою стратегію харчування, оскільки це загрожує анемією, випадінням волосся та ламкістю нігтів. Якщо ви уникаєте продуктів тваринного походження, обов'язково включіть в раціон бобові, шпинат, насіння і горіхи.

У вас спостерігається різке коливання ваги

Дієти можуть негативно вплинути на стан волосся. Якщо обраний вами режим харчування пропонує екстремальне схуднення, краще підібрати менш шкідливе обмеження.