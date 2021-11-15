Наше здоровье и красота зависят от множества факторов, и питание – один из самых главных. Так, дефицит или избыток определенных элементов может стать причиной ослабления. ломкости и выпадения волос.

Чрезмерное выпадение волос может быть вызвано болезнями, стрессом, стремительным изменением веса, а также – быть следствием химиотерапии. В любом случае при отклонении от нормы, следует обратиться к трихологу, который и выявит причину облысения.

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Если врач исключил серьезные заболевания, вероятно, причина выпадения кроется в неправильном питании. Рассказываем о самых распространенных причинах.

Избыток витамина А

4 пищевые привычки, которые провоцируют выпадение волос / Фото unsplash

Чаще всего гипервитаминоз возникает во время приема витаминных комплексов, но иногда причиной выпадения является чрезмерное увлечение некоторыми продуктами, например морковью, тыквой, персиками, абрикосами и зеленью.

Конечно, вы не сможете самостоятельно диагностировать избыток витамина. Поэтому прежде чем сокращать потребление этих продуктов, проконсультируйтесь с врачом и сдайте соответствующие анализы.

Дефицит железа и витамина B12

Дефицит железа может характеризоваться чрезмерной утратой волос. К такому же результату может привести и недостаточное усвоение витамина B12.

Чтобы заполнить запасы этих элементов, следует подобрать правильные ингредиенты. Это прежде всего яйца, молоко, творог, грибы, рыба и моллюски. Особенно богата B12 – печень. Для тех, кто не употребляет продукты животного происхождения, рекомендуется есть черный шоколад, ягоды, гречку и овсянку. Также следует обратить внимание на бобовые – горох, фасоль и чечевицу.

Организм не получает достаточно белка

4 пищевые привычки, которые провоцируют выпадение волос / Фото unsplash

Диета с низким содержанием белка может провоцировать выпадение волос. Обычно ее назначают при лечении почек, поскольку протеины перегружают этот орган.

Однако, если вы отказываетесь от белков по другой причине, следует пересмотреть свою стратегию питания, поскольку это чревато анемией, выпадением волос и ломкостью ногтей. Если вы избегаете продуктов животного происхождения, обязательно включите в рацион бобовые, шпинат, семена и орехи.

У вас наблюдается резкое колебание веса

Диеты могут отрицательно повлиять на состояние волос. Если выбранный режим питания предлагает экстремальное похудение, лучше подобрать менее вредное ограничение.