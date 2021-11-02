+10 років: 6 причин швидкого старіння

Всі ми хочемо якомога довше залишатись молодими, бадьорими та енергійними. Багато хто бореться природним процесом старіння за допомогою дорогих засобів та косметології.

Проте існують певні фактори, які впливають на старіння та можуть його пришвидшувати. Здорово 24 розповідають, як вберегти свою шкіру від зайвих зморшків.

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6 причин швидкого старіння

Солодкі напої

Якщо ви вирішили відмовитись від солодких напоїв – ваш організм точно буде вдячний. Одна пляшка газованої води 0,33 літра містить 39 грамів цукру. Це дуже багато для вашого організму. До того ж такі напої призводять до старіння клітин, згідно з дослідженням, яке було проведене у Каліфорнійському університеті в Сан-Франциско. Люди, які пили більше солодких напоїв, мали коротші теломери – це компоненти клітин, які містять інформацію ДНК. Річ у тім, що теломери стають коротшими з віком, а потім відмирають. Солодкі газовані напої пришвидшують цей процес, що призводить до старіння. Тому вводьте у раціон натуральні соки та смузі, якщо хочете надовше зберегти молодість.

Алкоголь



Відмовтесь від алкоголю, щоб зберегти молодість / Фото Unsplash

Алкоголь – це перша причина зневоднення шкіри, запалень у всьому тілі, почервонінь, набряків та розривів капілярів. Нове дослідження вчених із Данії довело, що алкоголь збільшує ризик появи рогівкової дуги – офтальмологічного захворювання, при якому по краю рогівки відкладаються жири. У чоловіків, які полюбляють алкоголь, цей відсоток зростає до 35, а у жінок до 33. До того ж алкоголь, у тандемі зі стресом та поганим харчуванням, призводить до швидкого старіння.

Нестача сну

Причиною нових зморшків може бути і неспання. Безсонна ніч не тільки погіршує ваш вигляд зранку, а й впливає на загальний стан організму. Під час сну відбувається комплексне відновлення всіх систем організму. Дослідження, опубліковане у журналі Clinical and Experimental Dermatology, доводить, що у жінок, які добре спали, відновлення шкірного бар'єра відбувається на 30% краще, ніж у тих, які мали неякісний сон. Тобто гарний відпочинок дозволить призупинити природний процес старіння.

Куріння



Куріння шкідливе для організму / Фото Unsplash

Тютюновий дим "наситить" ваш організм сотнею токсинів, зокрема і шкіру обличчя. Вдихання цього диму призводить до звуження кровоносних судин і перешкоджає циркуляції кисню та поживних речовин в організмі.

Дослідження, у якому взяли участь 79 пар близнюків, дало можливість зрозуміти негативний вплив сигарет на організм. Ті, які курили протягом кількох років, мали більш виражені ознаки старіння: опущені повіки, мішки під очима, зморшки на губах, підборідді та складки навколо рота.

Надлишок сонця

Сонце – один з головних факторів, що впливають на старіння. Це відбувається через ультрафіолетові промені, які проникають у шкіру та руйнують еластичні волокна. Саме вони відповідають за пружність шкіри, а їх руйнація призводить до утворення зморшок. До того ж процес фотостаріння може призвести до раку шкіри. На щастя, від нього можна захиститись: використовуйте сонцезахисний крем із SPF не менше 30 з широким спектром захисту від променів UVA та UVB.

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Стрес



Стрес призводить до старіння / Фото Unsplash

Ще один швидкий та "ефективний" рецепт старіння – хронічний стрес. Окрім тривожного обличчя, яке призводить до появи мімічних зморшків, стрес впливає на загальне самопочуття та здоров'я організму. Також він часто стає причиною різноманітних захворювань.

Аби позбутись відчуття напруги, рекомендуємо ходити на щотижневий масаж та практикувати спокійні форми вправ: йога чи дихальні практики.