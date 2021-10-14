Живіть без обмежень: список продуктів, які можна їсти на ніч

Часто бажання з'їсти щось смачненьке не дає заснути та змушує пізно ввечері або вночі відкривати холодильник. Безперечно, такі перекуси не принесуть користі організму.

Проте існують продукти, які все ж можна вживати перед сном без шкоди для фігури. Про те, коли можна їсти та що саме, ділимось у нашому матеріалі.

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Чи корисно їсти на ніч

Перш за все варто розповісти про шкоду нічного харчування. Воно зазвичай неусвідомлене, а бажання їсти з'являється під час розмов, перегляду телевізора чи стрічки в соціальних мережах. Саме в таких ситуаціях ви тяжієте до нездорової їжі. Перед тим, як вкотре відкрити холодильник, запитайте себе: я справді голодний? Можливо мені просто нудно чи сумно? Викликати емоційний голод можуть також стресові ситуації та втома.



Нічні перекуси часто неусвідомлені / Фото Pexels

Коли варто припинити їсти

Чим більші перерви між останнім прийманням їжі та сном, тим краще для здоров'я та фігури. Проте не всі можуть дотримуватись певного графіка, особливо якщо ви допізна працюєте. Загалом варто забезпечити 12 – 13-годинне голодування між вечірнім та ранковим прийманнями їжі.

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Що їсти, якщо ви хочете перекусити вночі



Ця їжа не нашкодить, якщо їсти вночі / Фото Pexels

Якщо вам важко відмовитись від вечірніх перекусів, не біда. Ви можете їх зробити більш корисними. Важливо, щоб їжа була легкою, а порція – контрольованою. Вживайте клітковину та білок, зокрема:

сир і сухарі;

горіхи;

грецький йогурт і насіння чіа;

нут;

попкорн без олії;

арахісове масло і яблука.

Рекомендуємо виключити з нічного раціону оброблену солодку їжу, оскільки вона підвищить рівень цукру в крові. Уникайте жирної, смаженої, гострої та кислої їжі, відмовтесь від кофеїну, адже він може викликати печію. Також практикуйте усвідомлене споживання: вимикайте екрани та фокусуйтесь на запаху, смаку, текстурі та зовнішньому вигляді. Намагайтесь насолоджуватись кожним шматочком страви.