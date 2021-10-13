Забудьте про здуття та печію: як нормалізувати кислотність шлунка

Переваги здорового раціону не лише у гарній фігурі, але й у здоровому організмі. Тож якщо ви хочете назавжди забути про хвороби, почувати завжди бадьорими та сповненими сил – подбайте про харчування.

Погіршити самопочуття неабияк можуть процеси травлення. Все залежить від кислотно-лужної рівноваги, яку допоможуть підтримувати деякі продукти.

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Як нормалізувати кислотність шлунка



Порушення балансу кислотності приносить неабиякий дискомфорт / Фото Pixabay

Саме шлункова кислота відповідає за процес травлення. Її виробляють залози шлунку. Вона також виконує важливу функцію захисту від шкідливих організмів, які ви споживаєте з їжею. Проте часто порушення балансу кислоти може призвести до дискомфорту, а саме:

здуття живота;

печії;

больових відчуттів в області кишківника;

запору;

неприємного запаху з рота;

хронічних грибкових захворювань;

паразитуванням лямблій;

наявності в калових масах неперетравлених шматочків їжі;

сповільнення всмоктування вітаміну В12, заліза, кальцію, фолієвої кислоти та вітаміну С;

онкології.

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Продукти, які допоможуть відновити баланс кислотності



Ці продукти сприяють виділенню кислоти / Фото Pixabay

Ці негативні процеси відбуваються через зниження концентрації кислоти у шлунку. Її нормалізації та виділенню сприяють деякі продукти, які варто додати у раціон: