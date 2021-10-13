Забудьте про здуття та печію: як нормалізувати кислотність шлунка
Джерело:24 канал
Переваги здорового раціону не лише у гарній фігурі, але й у здоровому організмі. Тож якщо ви хочете назавжди забути про хвороби, почувати завжди бадьорими та сповненими сил – подбайте про харчування.
Погіршити самопочуття неабияк можуть процеси травлення. Все залежить від кислотно-лужної рівноваги, яку допоможуть підтримувати деякі продукти.
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Як нормалізувати кислотність шлунка
Порушення балансу кислотності приносить неабиякий дискомфорт / Фото Pixabay
Саме шлункова кислота відповідає за процес травлення. Її виробляють залози шлунку. Вона також виконує важливу функцію захисту від шкідливих організмів, які ви споживаєте з їжею. Проте часто порушення балансу кислоти може призвести до дискомфорту, а саме:
- здуття живота;
- печії;
- больових відчуттів в області кишківника;
- запору;
- неприємного запаху з рота;
- хронічних грибкових захворювань;
- паразитуванням лямблій;
- наявності в калових масах неперетравлених шматочків їжі;
- сповільнення всмоктування вітаміну В12, заліза, кальцію, фолієвої кислоти та вітаміну С;
- онкології.
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Продукти, які допоможуть відновити баланс кислотності
Ці продукти сприяють виділенню кислоти / Фото Pixabay
Ці негативні процеси відбуваються через зниження концентрації кислоти у шлунку. Її нормалізації та виділенню сприяють деякі продукти, які варто додати у раціон:
- кінза, рукола, черемша;
- ананас, папая;
- імбир;
- журавлина, брусниця, смородина, вишня;
- ківі;
- гімалайська сіль;
- паста місо;
- мед натуральний;
- броколі та цвітна капуста;
- гранат;
- хурма;
- куркума;
- мінеральна вода.