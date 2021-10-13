Забудьте о вздутии и изжоге: как нормализовать кислотность желудка

13 октября 2021 , 15:03
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Преимущества здорового рациона не только в хорошей фигуре, но и в здоровом организме. Поэтому если вы хотите навсегда забыть о болезнях, чувствовать всегда бодрыми и полными сил – позаботьтесь о питании.

Ухудшить самочувствие сильно могут процессы пищеварения. Все зависит от кислотно-щелочного равновесия, которую помогут поддерживать некоторые продукты. 

Интересно знать Бессонница, отеки, хроническая усталость: как глисты истощают наш организм

Как нормализовать кислотность желудка


Нарушение баланса кислотности приносит большой дискомфорт / Фото Pixabay

Именно желудочная кислота отвечает за процесс пищеварения. Ее вырабатывают железы желудка. Она также выполняет важную функцию защиты от вредных организмов, которые вы потребляете с пищей. Однако часто нарушения баланса кислоты может привести к дискомфорту, а именно:

  • вздутию живота,
  • изжоге;
  • болевым ощущениям в области кишечника;
  • запору;
  • неприятному запаху изо рта;
  • хроническим грибковым заболеваниям;
  • паразитированию лямблий;
  • наличию в каловых массах непереваренных кусочков пищи;
  • замедлению всасывания витамина В12, железа, кальция, фолиевой кислоты и витамина С;
  • онкологии.

Полезно Чем перепелиные яйца отличаются от куриных: состав, калорийность, полезные свойства

Продукты, которые помогут восстановить баланс кислотности


Эти продукты способствуют выделению кислоты / Фото Pixabay

Эти негативные процессы происходят из-за снижения концентрации кислоты в желудке. Ее нормализации и выделению способствуют некоторые продукты, которые следует добавить в рацион:

  • кинза, руккола, черемша;
  • ананас, папайя;
  • имбирь;
  • клюква, брусника, смородина, вишня;
  • киви;
  • гималайская соль,
  • паста мисо;
  • мед натуральный;
  • брокколи и цветная капуста;
  • гранат;
  • финики;
  • куркума;
  • минеральная вода.
Автор: Ірина Бенцак