Як заспокоїти кашель в домашніх умовах: 7 продуктів, які завжди є під рукою

Кашель – це природний рефлекс, який виникає при подразненні горла чи дихальних шляхів. Саме завдяки йому з організму виводиться слиз, пил та інші дрібні частинки, які можуть осідати в горлі та легенях.

Попри корисні властивості кашлю, часом його приступи є болісними та виснажливими. Але існують дієві способи боротьби з неприємним рефлексом.

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Мед

Мед допомагає боротися з кашлем / Фото unsplash

Завдяки в'язкій консистенції, дія меду нагадує ефект льодяників проти кашлю. Дослідження виявили, що мед більш ефективний при лікуванні кашлю, ніж лікарські препарати з декстрометорфаном. Важливо й те, що на відміну від меду, ця потужна протикашльова речовина не рекомендується для дітей (особливо у віці до 6 років).

Мед також має протизапальні, антиоксидантні та антибактеріальні властивості, що може сприяти його заспокійливому ефекту. Ці властивості допомагають боротися з інфекціями та зміцнюють імунітет.

Солона вода для полоскання горла

Полоскання горла солоною водою – чудова процедура, яка допомагає вбивати бактерії та розріджувати слиз у горлі. При чому працює вона на багатьох фронтах. Так, ополіскуючи горло теплою водою з ложкою солі, ви пришвидшуєте боротьбу із нежитю та вологим кашлем. Крім того, ця процедура допомагає зменшити набряк та подразнення, спричинене постійним кашлем.

Корінь імбиру

Як і мед, біоактивні сполуки імбиру мають антиоксидантні, протимікробні та протизапальні властивості. А пряний смак кореня стимулює вироблення слини та допомагає зменшити сухість у роті чи горлі.

Однак лікарі застерігають, що не всі однаково добре реагують на пряні та гострі продукти. Тож людям з надмірною чутливістю, краще обрати альтернативний спосіб профілактики.

Використовуйте корінь алтею

Трав'яні чаї проти кашлю / Фото unsplash

Це трав'яна добавка чудово заспокоює подразнену слизову оболонку горла. Коріння та листя алтею містять густу речовину, яка ополіскує горло, створюючи ефект натурального сиропу проти кашлю.

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Чебрець

Чебрець заспокоює спазми гладкої мускулатури, у тому числі спричинені кашлем. Дослідження, опубліковане у 2006 році, показало, що комбіноване лікування чебрецем та плющем полегшує симптоми бронхіту: розріджує мокротиння, сприяє відхаркуванню.

Щоб полегшити кашель, чебрець можна вживати у вигляді настоянки або трав'яного чаю.

Негазована вода

Один з найпростіших і найбезпечніших способів позбутися кашлю – уникнути зневоднення. Питна вода допомагає розріджувати слиз, тож він швидше виходить з організму.