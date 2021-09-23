Як виявити, що у ваших близьких нервова булімія: поради психіатра

Нервова булімія – це серйозне, потенційно небезпечне для життя психічне захворювання. Зазвичай розвивається в підлітковому або молодому віці.

Нервова булімія – це розлад харчової поведінки, що характеризується циклом переїдання та подальшою компенсаторною поведінкою (різними методами очищення). Чим частіше стаються цикли переїдання / вивільнення, тим важчим є перебіг хвороби.

Читайте Яка небезпека підстерігає дітей у пісочниці

За статистикою, жінки більш схильні до нервової булімії, ніж чоловіки. Поширеність в США протягом життя становить 1,5% у жінок і 0,5% у чоловіків.

Діагностичні критерії згідно DSM

1. Повторювальні епізоди переїдання, які мають обидві ознаки:

з’їдання за певний проміжок часу (наприклад за 2 години) кількості їжі, яка є значно більшою за ту, яку з’їла б більшість людей за той самий час за схожих обставин;

втрата контролю над харчуванням під час цього епізоду ("не можу зупинитися").

2. Повторювальна компенсаторна поведінка

Щоб запобігти набиранню ваги (викликання блювання, зловживання проносними, сечогінними, голодування, надмірна фізична активність; якщо булімія розвивається у хворих на діабет, вони можуть нехтувати інсуліновою терапією).

3. Регулярність

Переїдання та невідповідна компенсаторна поведінка трапляються принаймні один раз на тиждень протягом 3 місяців (місяць відповідно до МКБ-11).

4. Образ тіла має надмірно велике значення

Пацієнти сприймають себе дуже товстими, живуть з нав'язливим страхом погладшати.

5. Поведінка не є частиною симптомокомплексу нервової анорексії

На відміну від нервової анорексії люди, що страждають на НБ часто не мають зниженої ваги.

Трохи нейробіології

Під час НБ у головному мозку порушується робота дофамінової системи (та, що відповідає за винагороду, мотивацію) – її чутливість і як наслідок – задоволення від їжі.

Також є дані про те, що зменшується об’єм великих півкуль, змінюються амигдала (які відповідають за тривогу) та ті ділянки мозку, які відповідають за контроль дій.

Які ознаки повинні насторожити

Зникнення великої кількості їжі за короткий проміжок часу.

Часті походи у вбиральню після трапези, запах блювоти, наявність обгортки проносних або сечогінних препаратів.

Людині незручно їсти в компанії інших.

Людина пропускає прийоми їжі або їсть невеликими порціями під час застілля.

Людина використовує надмірну кількість ополіскувача для рота, м'яти та жувальних гумок.

Дотримується надмірного, жорстокого режиму вправ.

Наявний набряк щік та ділянки щелепи.

Мозолі на тильній стороні долонь і кісточках пальців від самовільної блювоти (ознаки Рассела).

Стоматологічні проблеми.

Відмова від звичних занять та уникання друзів.

Часта перевірка в дзеркалі на наявність недоліків зовнішності.

Різкі перепади настрою.

Проблеми зі сном.

Суха шкіра, ламкі нігті, волосся.

Основний метод лікування – психотерапія, найбільшу ефективність показала когнітивно-поведінкова терапія (КПТ). При потребі психотерапія поєднується з медикаментозним лікуванням.

Мультидисциплінарна команда лікарів включає:

психотерапевта,

психіатра,

дієтолога,

терапевта.

Ментальні хвороби стосуються кожного, тому важливо бути толерантним.